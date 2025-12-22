MLB》從韓職選秀第5輪拚到大聯盟！美媒解析宋成文與教士4年約

宋成文。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔體育中心／綜合報導〕韓職培證英雄三壘手宋成文今年季後透過入札制度挑戰大聯盟，他以4年1500萬美元合約（約新台幣4.7億）加盟教士隊。《美聯社》今天披露合約，教士隊將支付300萬美元的入札金。

《美聯社》報導，宋成文這份4年約中，將獲得100萬美元簽約金，分兩期支付。明年的薪水為250萬美元，2027年的薪水300萬美元，2028年的薪水為350萬美元。

請繼續往下閱讀...

宋成文這份合約中，包含2029年400萬美元的球員選擇權，以及2030年700萬美元的共同選擇群，球隊若不執行將以100萬美元買斷。

如果宋成文獲得年度新人王，隔年的薪水將增加100萬美元。若宋成文能在年度MVP票選中排前五，合約剩餘的各個年份新水，將各自增加100萬美元。教士隊將負擔翻譯人員費用、以及往返南韓的來回機會。

現年29歲的宋成文是名大器晚成的選手，他是在2015年韓職選秀會中，以第5輪第49順位獲耐克森英雄（培證英雄前身）選進，並在2020年服兵役。

宋成文近兩年在韓職打出亮眼成績單，今年全勤出賽144場，交出26轟、90分打點，打擊率3成15成績，整體攻擊指數（OPS）為0.917。宋成文單季跑出25次盜壘成功也是生涯新高。宋成文也是2024年世界棒球12強賽南韓隊長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法