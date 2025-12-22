NBA》杜蘭特燃燒48分鐘寫里程「悲」 火箭延長賽被國王逆轉

杜蘭特。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕杜蘭特（Kevin Durant）今天燃燒48分鐘，攻下24分，外帶10籃板、8助攻的全能數據，生涯5000助攻達陣，還締造一項難得紀錄，最後卻成為里程「悲」，火箭在延長賽以124：125敗給西部墊底的國王。

面對實力有差距的國王，火箭上半打完取得11分領先，但第四節攻守失序，屢次出手不進，防守也守不住對手，讓K.穆雷（Keegan Murray）拿10分，且最後43秒領先5分的時候，讓德羅展（DeMar DeRozan）投進兩分球追近，之後魏斯布魯克（Russell Westbrook）在14.2秒再飆進追平三分彈，比賽拖進延長賽。

比賽進入最後5分鐘，火箭在小史密斯（Jabari Smith Jr.）的灌籃和兩罰俱中，在最後階段以124：122超前，但國王靠著施洛德（Dennis Schroder）最後3.1秒的三分球逆轉，最後杜蘭特的跳投落空，勝負就此底定。

杜蘭特賽前差1助攻就達成5000助攻里程碑，今天他傳出8次助攻，成為史上第6位生涯達3萬分、5000籃板、5000助攻的球員，更重要的是，他花費1147場達成，是史上第3快達成此成就的男人，僅次喬丹（Michael Jordan）的960場和詹姆斯（LeBron James）的1107場。

火箭森根（Alperen Sengun）拿最高28分，湯普森（Amen Thompson）和小史密斯各有18分，團隊共6人得分達雙位數。國王有4人得分飆破20分，德羅展拿27分，K.穆雷進帳26分，魏斯布魯克拿21分、13籃板，替補的施洛德拿24分、10助攻。

