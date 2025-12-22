自由電子報
世界盃資格賽》台灣主場和中國之戰改到菲律賓？籃協：已溝通但尚未收到正式回文

2025/12/22 15:21

台灣男籃。（資料照，記者林正堃攝）台灣男籃。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2027世界盃亞洲區資格賽首輪第二階段將在明年2月底登場，台灣隊預計2月26日、3月1日在主場分別迎戰南韓以及中國，之前曾傳出由於政治問題，台灣主場和中國一戰可能會移到第三地進行。FIBA官網目前賽程上的比賽地點也從台灣改成菲律賓馬尼拉，但籃協表示，關於場地的問題已行文與FIBA溝通，但尚未收到FIBA和運動部正式回文。

台灣隊在世界盃資格賽首輪和日本、南韓以及中國同組，第一階段對上日本吞下2連敗，目前在小組排名殿後，等於後面階段的比賽得積極搶勝，才有機會保住晉級次輪的機會。

台灣隊在第二階段為兩場主場賽事，2月26日晚間迎戰南韓，目前比賽地點為新莊體育館，但第二場對上中國卻被改到第三地、菲律賓馬尼拉亞洲購物中心體育館進行。由於近期兩岸政治問題敏感，之前就曾傳出這場比賽會移到第三地開打，但相關說法都未被證實。至於目前7月6日客場和中國之戰的地點尚未更改，還是在中國進行，引發外界議論。

對於官網上的比賽場地資訊更改，籃協副秘書長張承中表示，比賽地點的問題，已與FIBA來回溝通，也已請示運動部，目前都還沒有收到FIBA與運動部的正式回文，收到回文後，會盡快向外界說明。

