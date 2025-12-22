日職》重返大聯盟失敗！ 前洋基火球大物再次加入日本職棒

前洋基火球男阿布瑞尤再次轉戰日本職棒。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕前洋基火球男阿布瑞尤（Albert Abreu）在2024年賽季效力西武獅後繳出好表現並重返美職體系，不過在經歷一個失敗的3A賽季後，他選擇再次來到日本職棒，於今天正式加盟中日龍隊。

阿布瑞尤曾是洋基農場大物，2018年名列大聯盟百大新秀第74名，2020年初登大聯盟後始終未能兌現身手，在大聯盟合計108場出賽防禦率4.58，拿下6勝5敗，並在2023年離開洋基，前往日本職棒發展，加盟西武獅。

請繼續往下閱讀...

2024年阿布瑞尤成為西武獅的牛棚大將並扛下終結者角色，52場出賽拿下2勝5敗，有11次中繼成功與28次救援成功，49局投球送出33K，防禦率2.39。在日本職棒獲得成功後，阿布瑞尤獲得紅人青睞重返美職體系，簽下一張小聯盟約。

今年球季阿布瑞尤並未複製成功經驗，整季在3A只有17場出賽，防禦率高達5.79，季中就遭到釋出，12月初便傳出他將加盟中日龍的消息，今天球團也正式宣布阿布瑞尤的到來。

阿布瑞尤透過球團表示「能有機會在這支優秀的中日龍隊效力，我感到非常榮幸並由衷感謝。同時，我也很高興能獲得一個作為球員進一步成長的機會。感謝球團對我的信任，我已經準備好在每一場比賽中全力以赴。為了能為球隊的勝利做出貢獻，無論擔任先發或後援我都會努力，請大家多多支持。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法