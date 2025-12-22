自由電子報
MLB》恐成弱化版鄧恩？ 村上宗隆10億短約竟獲「極罕見」評價

2025/12/22 16:26

村上宗隆2年短約加盟白襪。（資料照）村上宗隆2年短約加盟白襪。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕日職最強砲手村上宗隆挑戰大聯盟，最終僅獲白襪2年3400萬美元（約新台幣10.7億）報價，美媒《Yahoo Sports》對此筆簽約做出分析，直言不是大獎就是失敗。

村上宗隆一開始被認為是今年自由市場的超大物，因為年僅25歲，又在日本職棒獲得成功，在經典賽也曾展現過驚人怪力。然而，最終村上宗隆的疑慮被放大，包含面對高速速球打擊表現不佳、三振率過高，對變化球的應對也不好，以及守備位置侷限且表現不佳，速度也不好，最終只能拿到2年短約，均薪1700萬，狠甩當初各大媒體預期金額一大巴掌。

《Yahoo Sports》直言，村上宗隆大概是自由市場風險最高的球員：「所有的大聯盟合約都伴隨著風險，職業運動本質就是如此。有的合約很成功、有的則不然，然而，在這種金額規模下，成功與失敗的預期落差竟然如此之大，實屬罕見。」

至於為何在不算高昂的金額就能有如此大的差異，文中提到，村上宗隆很有可能迅速立足大聯盟，成為同時兼具頂尖長打與選球的打者；他也可能無法適應大聯盟等級的球威，加上拙劣的守備，被貼上「非大聯盟等級」選手的標籤。

甚至有當地媒體認為，村上宗隆可能成為「弱化版鄧恩（Adam Dunn）」，單季繳出2成打擊率、3成上壘率、20轟的數據。鄧恩是大聯盟「TTO（Three True Outcomes）」的代表性人物，生涯打擊率2成37、上壘率3成64、敲出462轟，曾連續5季繳出40轟以上表現、其中5季有3季是聯盟的被三振王。

