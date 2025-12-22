自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》最有錢的最吝嗇！大都會保守態度遭批「不願放走任何人」

2025/12/22 16:43

大都會老闆寇恩。（資料照）大都會老闆寇恩。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕儘管大都會是聯盟數一數二的富豪球團，但在棒球營運總裁史登斯（David Stearns）上任後的舉動卻讓他對摸不著頭緒，甚至有高層直言，大都會根本不想動任何人。

《The Athletic》羅森索（Ken Rosenthal）與薩蒙（Will Sammon）的共同報導指出，大都會針對大多數頂級新秀提出了不同的交易方案，但部分業內人士質疑大都會的積極度，一位競爭球隊的官員甚至語帶誇張地表示：「他們幾乎不願意放走任何人。」

文中點出疑問，在交易掉左外野手尼莫（Brandon Nimmo）換來二壘手希米恩（Marcus Semien），又在自由市場失去終結者狄亞茲（Edwin Díaz）和一壘手阿隆索（Pete Alonso）後，大都會究竟要如何重整旗鼓？

其他球隊對大都會在交易中表現「吝嗇」的挫折感，可能單純只是因為史登斯對某些目標的高昂報價感到卻步。以白襪羅伯特（Luis Robert Jr.）為例，大都會曾討論想要網羅他，但有鑑於他2000萬美元的高昂薪資，大都會可能只願意付出極少的新秀作為代價。

文中指出，目前大都會最有可能離隊的野手是麥克尼爾（Jeff McNeil），而他是目前《Fangraphs》預測新賽季出賽數最多的球員。該文認為，大都會終究需要在希米恩和威廉斯（Devin Williams）外引進更多人才，無論是在交易談判還是自由市場，而現在他們的保守態度無法維持太久。

