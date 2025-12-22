自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》簽下村上宗隆後下一步！ 白襪恐「貼錢」賣明星外野手

2025/12/22 16:59

羅伯特可能成為白襪拍賣的對象。（資料照）羅伯特可能成為白襪拍賣的對象。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕白襪以2年3400萬美元簽下和製重砲村上宗隆後，傳出想要交易掉古巴明星外野手羅伯特（Luis Robert Jr.），美媒也對此分析可能的交易方式。

健康的羅伯特是同時擁有長打火力與壘間破壞力的外野好手，他曾在2023年繳出38轟、20次盜壘成功，wRC+（標準化加權得分創造值）129，fWAR（勝利貢獻值）4.9的明星級數據，然而傷病限制他的發揮，只有生涯年出賽場次超過110場。

《The Athletic》直言，白襪隊在今年交易大限前拒絕送走羅伯特的決定，原本看來非常令人質疑，因為讓球團陷入被動，若非執行羅伯特2000萬美元的球隊選擇權，就只能看著他離隊還換不到任何補償，而他在8月底時因左腿拉傷整季報銷時，更讓該決定變得更加愚蠢。

白襪當時深信，季後賽羅伯特的交易市場與交易大限時相比不會有太大波動，不過現在看來，他們可能是對的。上週大聯盟官網記者皮特耶羅（Mike Petriello）撰文分析，目前自由市場上的右打外野手稀缺，但儘管費城人跟大都會曾展現對羅伯特的興趣，他可能最終會落腳的地點，是團隊薪資較低，且在自由市場競爭中失利的球隊，如海盜。

為了要把羅伯特交易出去，白襪隊幾乎肯定需要貼補現金，以減輕羅伯特薪資帶來的負擔。根據球團人士透露，白襪對貼錢持開放態度，他們希望以此提升交易回報，來換取更好的新秀。

