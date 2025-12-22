自由電子報
爆米花聯盟》19歲強投林佾葳K翻台壽霸龍！合庫復仇成功奪隊史第7冠

2025/12/22 17:54

合作金庫（圖）7：0台中台壽霸龍，奪下隊史爆米花第7冠。（中華民國棒球協會提供）合作金庫（圖）7：0台中台壽霸龍，奪下隊史爆米花第7冠。（中華民國棒球協會提供）

〔體育中心／綜合報導〕2025年爆米花棒球聯盟冠軍戰今日點燃戰火，去年連霸夢碎的業餘傳統強權合作金庫，今日上演完美復仇，靠著19歲潛力右投林佾葳大殺四方，主投7局狂飆9次三振無失分，徹底封鎖衛冕軍台中台壽霸龍，最終合庫以7：0完封對手，不僅成功雪恥，更抱回隊史第7座爆米花金盃。

合作金庫上屆挑戰5連霸，卻在4強賽不敵台中台壽霸龍隊，5連霸夢碎。今日兩軍於冠軍戰狹路相逢，合庫派出19歲小將林佾葳掛帥先發，他展現初生之犢不畏虎的氣勢，開賽就連抓4個出局數，雖然2局上曾被敲出2支安打、6局上因失誤面臨得點圈危機，但他展現超齡心理素質，冷靜化解失分危機，未讓對手延續攻勢。

林佾葳此役燃燒100球主投7局，僅被敲3支零星安打，投出9次三振與1次保送，優質先發表現壓制對手，不僅順利拿下冠軍戰勝投，更在賽後獲頒大會MVP與三振王兩項大獎。

除了投手表現強眼，合庫打線也火力全開。2局下先由吳松勳、陳毅宏接連安打架橋，馬文修擊出高飛犧牲打助隊先馳得點；4局下攻勢再起，張文賢在關鍵時刻揮出二壘安打帶有2分打點，合庫單局狂灌4分大局，早早奠定勝基。比賽後半段合庫持續施壓，7局下馬文修揮出此役個人第2安再添1分，8局下則趁對手亂流再下一城。

合庫此役不僅贏得隊史第7冠，個人獎項也收穫頗豐，除MVP林佾葳外，王政浩抱走救援王，野手楊振裕摘下打擊獎，打點王則由高育瑋獲得。台壽霸龍老將陽耀勳展現砲火奪下全壘打獎，台電郭定泓則將投手獎收入囊中。

