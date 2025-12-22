自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

HBL》逆境突圍！苗栗高商女籃「硬頸」連退強敵 19次闖進HBL八強

2025/12/22 18:18

高中籃球甲級聯賽（HBL）預賽，國立苗栗高商女籃隊展現客家「硬頸」精神與態度，以分組三勝兩敗戰績，搶下8強門票，也締造累計19次闖入8強賽紀錄。（圖由吳喜松提供）高中籃球甲級聯賽（HBL）預賽，國立苗栗高商女籃隊展現客家「硬頸」精神與態度，以分組三勝兩敗戰績，搶下8強門票，也締造累計19次闖入8強賽紀錄。（圖由吳喜松提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕高中籃球甲級聯賽（HBL）預賽開打，國立苗栗高商女籃隊雖出師不利，首戰敗北，前3場打完一勝兩敗，但球隊展現客家「硬頸」精神與態度，逆境突圍，昨天擊退強敵金甌女中，今（22）日下午擊退永平高中，搶下8強門票，也締造累計19次闖入8強賽紀錄，將於明年2月5日至12日在台北板橋、新莊體育館繼續拚戰，爭取最高榮耀。

114學年HBL預賽於12月18日起在屏東縣立體育館開打，賽程今日結束，女生組12校分A、B兩組比拚。B組的苗栗高商首戰面對陽明高中，以63：65兩分敗北；第二場對壘南湖高中，以66：52勝出，扳回一城。

苗栗高商第三場對上永仁高中，以70：83慘輸13分，也面臨淘汰邊緣。但全隊不氣餒，將士用命，於第四場強遇隊史6座冠軍的金甌女中，以87：69拿下，於分組二勝二敗、扳平戰績。

今天下午1點半，苗栗高商迎戰永平高中，全隊鬥志旺盛，毫不鬆懈、拚戰到最後一刻，最終以80：74勝出，搶下直接晉級8強的分組三張門票之一。

苗商總教練吳喜松於第一時間回傳喜訊與苗栗鄉親分享；他說，尤其不用打外卡賽，直接晉級8強，那種釋放壓力的心情，真是令人興奮！尤其高中籃球甲級聯賽辦理32年，苗商女籃加上今年，締造累計19次闖入8強賽紀錄，將於明年2月5日至12日在台北板橋、新莊體育館繼續拚戰，爭取最高榮耀。

比賽結束當下，球員衝上球場開心相擁。（圖由吳喜松提供）比賽結束當下，球員衝上球場開心相擁。（圖由吳喜松提供）

苗栗高商迎戰永平高中，全隊鬥志旺盛，毫不鬆懈、拚戰到最後一刻，最終以80：74勝出，搶下直接晉級8強的分組三張門票之一。（圖由吳喜松提供）苗栗高商迎戰永平高中，全隊鬥志旺盛，毫不鬆懈、拚戰到最後一刻，最終以80：74勝出，搶下直接晉級8強的分組三張門票之一。（圖由吳喜松提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中