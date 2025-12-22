HBL》逆境突圍！苗栗高商女籃「硬頸」連退強敵 19次闖進HBL八強

高中籃球甲級聯賽（HBL）預賽，國立苗栗高商女籃隊展現客家「硬頸」精神與態度，以分組三勝兩敗戰績，搶下8強門票，也締造累計19次闖入8強賽紀錄。（圖由吳喜松提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕高中籃球甲級聯賽（HBL）預賽開打，國立苗栗高商女籃隊雖出師不利，首戰敗北，前3場打完一勝兩敗，但球隊展現客家「硬頸」精神與態度，逆境突圍，昨天擊退強敵金甌女中，今（22）日下午擊退永平高中，搶下8強門票，也締造累計19次闖入8強賽紀錄，將於明年2月5日至12日在台北板橋、新莊體育館繼續拚戰，爭取最高榮耀。

114學年HBL預賽於12月18日起在屏東縣立體育館開打，賽程今日結束，女生組12校分A、B兩組比拚。B組的苗栗高商首戰面對陽明高中，以63：65兩分敗北；第二場對壘南湖高中，以66：52勝出，扳回一城。

苗栗高商第三場對上永仁高中，以70：83慘輸13分，也面臨淘汰邊緣。但全隊不氣餒，將士用命，於第四場強遇隊史6座冠軍的金甌女中，以87：69拿下，於分組二勝二敗、扳平戰績。

今天下午1點半，苗栗高商迎戰永平高中，全隊鬥志旺盛，毫不鬆懈、拚戰到最後一刻，最終以80：74勝出，搶下直接晉級8強的分組三張門票之一。

苗商總教練吳喜松於第一時間回傳喜訊與苗栗鄉親分享；他說，尤其不用打外卡賽，直接晉級8強，那種釋放壓力的心情，真是令人興奮！尤其高中籃球甲級聯賽辦理32年，苗商女籃加上今年，締造累計19次闖入8強賽紀錄，將於明年2月5日至12日在台北板橋、新莊體育館繼續拚戰，爭取最高榮耀。

比賽結束當下，球員衝上球場開心相擁。（圖由吳喜松提供）

苗栗高商迎戰永平高中，全隊鬥志旺盛，毫不鬆懈、拚戰到最後一刻，最終以80：74勝出，搶下直接晉級8強的分組三張門票之一。（圖由吳喜松提供）

