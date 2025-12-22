自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球》戴資穎、麟洋配影響！台灣羽球運動人口成長比例居球類運動之冠

2025/12/22 18:55

戴資穎、李洋與王齊麟。（本報合成照）戴資穎、李洋與王齊麟。（本報合成照）

〔記者盧養宣／台北報導〕運動部全民運動署今公布114年運動現況調查結果，台灣規律運動人口比例自103年以來，首度達到35.6%，另外受到我國羽球好手在國際賽事表現優異，近十年球類運動的人口成長比例以羽球增加最多。

全民運動署今公布114年運動現況調查結果，國人參與運動人口比例達83.3%，規律運動人口比例自103年以來，首度達到35.6%，我國規律運動採取「7333定義」，意即每週運動3次以上、每次運動30分鐘以上、運動時會流汗也會喘，依據調查結果顯示，114年規律運動人口增加0.3%，署長房瑞文今在記者會表示，0.3%約為6萬9033人，他指出，希望台灣規律運動人口能夠穩定成長，「在場館等硬體增加、國人健康意識提升下，規律運動人口慢慢成長。」

另外，調查結果也顯示，近十年民眾運動類型以室內運動增加最多，其次為武藝、伸展、舞蹈與球類運動。男性在球類運動比例高於女性，女性在武藝、伸展、舞蹈比例高於男性。從性別來看，114年男性從事球類運動（22.9%）較女性（17.4%）高，主要運動項目為籃球及羽球；女性從事武藝、伸展、舞蹈（22.4%）較男性（12.7%）高，主要運動項目為伸展操、皮拉提斯、瑜珈。

值得一提的是，球類的運動項目中，國人從事羽球運動比例增加，114年為9.4%較105年增加4.2%，為球類運動之首，台北市立大學教授許瓊云指出，這可能是受到李洋、王齊麟勇奪2面奧運羽球金牌以及前台灣一姐戴資穎曾是世界球后影響。

房瑞文表示，全民運動署希望讓國人因參與運動、獲得健康的身心靈，最終目標就是用運動壯大台灣，明年除持續持行推動「運動i臺灣2.0計畫」，也會協助地方政府推動各項縣市體育活動，舉辦總統盃全民運動系列賽事，另外也將舉辦登山相關的論壇與研討會，盼讓全民都能安心參與運動、享受健康生活。

114年運動現況調查成果發表記者會，台灣近十年球類運動人口以羽球增加最多。（記者盧養宣攝）114年運動現況調查成果發表記者會，台灣近十年球類運動人口以羽球增加最多。（記者盧養宣攝）

114年運動現況調查成果發表記者會。（記者盧養宣攝）114年運動現況調查成果發表記者會。（記者盧養宣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中