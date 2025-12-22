羽球》戴資穎、麟洋配影響！台灣羽球運動人口成長比例居球類運動之冠

戴資穎、李洋與王齊麟。（本報合成照）

〔記者盧養宣／台北報導〕運動部全民運動署今公布114年運動現況調查結果，台灣規律運動人口比例自103年以來，首度達到35.6%，另外受到我國羽球好手在國際賽事表現優異，近十年球類運動的人口成長比例以羽球增加最多。

全民運動署今公布114年運動現況調查結果，國人參與運動人口比例達83.3%，規律運動人口比例自103年以來，首度達到35.6%，我國規律運動採取「7333定義」，意即每週運動3次以上、每次運動30分鐘以上、運動時會流汗也會喘，依據調查結果顯示，114年規律運動人口增加0.3%，署長房瑞文今在記者會表示，0.3%約為6萬9033人，他指出，希望台灣規律運動人口能夠穩定成長，「在場館等硬體增加、國人健康意識提升下，規律運動人口慢慢成長。」

另外，調查結果也顯示，近十年民眾運動類型以室內運動增加最多，其次為武藝、伸展、舞蹈與球類運動。男性在球類運動比例高於女性，女性在武藝、伸展、舞蹈比例高於男性。從性別來看，114年男性從事球類運動（22.9%）較女性（17.4%）高，主要運動項目為籃球及羽球；女性從事武藝、伸展、舞蹈（22.4%）較男性（12.7%）高，主要運動項目為伸展操、皮拉提斯、瑜珈。

值得一提的是，球類的運動項目中，國人從事羽球運動比例增加，114年為9.4%較105年增加4.2%，為球類運動之首，台北市立大學教授許瓊云指出，這可能是受到李洋、王齊麟勇奪2面奧運羽球金牌以及前台灣一姐戴資穎曾是世界球后影響。

房瑞文表示，全民運動署希望讓國人因參與運動、獲得健康的身心靈，最終目標就是用運動壯大台灣，明年除持續持行推動「運動i臺灣2.0計畫」，也會協助地方政府推動各項縣市體育活動，舉辦總統盃全民運動系列賽事，另外也將舉辦登山相關的論壇與研討會，盼讓全民都能安心參與運動、享受健康生活。

114年運動現況調查成果發表記者會，台灣近十年球類運動人口以羽球增加最多。（記者盧養宣攝）

114年運動現況調查成果發表記者會。（記者盧養宣攝）

