自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

南投少棒隊首奪台彩威力盃冠軍 縣長許淑華頒發獎狀

2025/12/22 19:26

南投縣代表隊參加2025台彩威力盃全國少棒賽抱回冠軍獎盃， 縣長許淑華22日接見表揚。（南投縣政府提供）南投縣代表隊參加2025台彩威力盃全國少棒賽抱回冠軍獎盃， 縣長許淑華22日接見表揚。（南投縣政府提供）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣以新街國小棒球隊為主體的代表隊，參加2025台彩威力盃全國少棒賽抱回冠軍獎盃，獲得獎金100萬元 ，選手田司恩及紀均叡，還分別獲得大會MVP及全壘打獎，係南投縣參加該項賽事首次奪冠，寫下了南投少棒隊史的新紀錄。

縣長許淑華今（22日）在縣長室接見代表隊，頒發獎狀及營養金嘉勉棒球隊傑出表現，許淑華除勉勵小將們勝不驕、敗不餒，勇敢逐夢，繼續聽從教練的指導，再創佳績，並允諾明年將編列預算約百萬元改善室內練習場地淹水問題，讓訓練環境更臻完善。

許淑華也強調，代表隊選手有許多來自偏鄉的孩子，他們在訓練過程遵從教練指導，一次又一次的克服困難，奠定堅實球技及團隊合作默契，加上良好的心態，才能在面對六都強敵下，展現強大韌性，面對尋求連霸的桃園市隊更毫無懼色，妥善調整應對強敵，奪下冠軍寶座。

總教練紀俊麟說，冠軍戰先發投手田司恩展現王牌價值，獨撐6局雖然被擊出8支安打，但送出7次三振，力保不失分，成功完封對手奪冠，這座冠軍意義重大，象徵南投基層棒球近10年來的強度與穩定度顯著提升，各縣市面對南投代表隊已不敢掉以輕心 。

南投縣此次代表隊以新街國小棒球隊為主，結合中正國小2名選手與千秋國小1名選手，代表南投縣參加比賽，總計22支隊伍競爭，八強戰12：1在4局提前擊敗新竹市隊，四強戰又以3：2險勝新竹縣隊，最終在冠軍戰以5比0完封桃園市隊。

紀均叡榮獲2025台彩威力盃全國少棒賽全壘打獎， 縣長許淑華頒發獎狀。（南投縣政府提供）紀均叡榮獲2025台彩威力盃全國少棒賽全壘打獎， 縣長許淑華頒發獎狀。（南投縣政府提供）

田司恩榮獲2025台彩威力盃全國少棒賽大會MVP， 縣長許淑華頒發獎狀。（南投縣政府提供）田司恩榮獲2025台彩威力盃全國少棒賽大會MVP， 縣長許淑華頒發獎狀。（南投縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中