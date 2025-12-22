南投少棒隊首奪台彩威力盃冠軍 縣長許淑華頒發獎狀

南投縣代表隊參加2025台彩威力盃全國少棒賽抱回冠軍獎盃， 縣長許淑華22日接見表揚。（南投縣政府提供）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣以新街國小棒球隊為主體的代表隊，參加2025台彩威力盃全國少棒賽抱回冠軍獎盃，獲得獎金100萬元 ，選手田司恩及紀均叡，還分別獲得大會MVP及全壘打獎，係南投縣參加該項賽事首次奪冠，寫下了南投少棒隊史的新紀錄。

縣長許淑華今（22日）在縣長室接見代表隊，頒發獎狀及營養金嘉勉棒球隊傑出表現，許淑華除勉勵小將們勝不驕、敗不餒，勇敢逐夢，繼續聽從教練的指導，再創佳績，並允諾明年將編列預算約百萬元改善室內練習場地淹水問題，讓訓練環境更臻完善。

許淑華也強調，代表隊選手有許多來自偏鄉的孩子，他們在訓練過程遵從教練指導，一次又一次的克服困難，奠定堅實球技及團隊合作默契，加上良好的心態，才能在面對六都強敵下，展現強大韌性，面對尋求連霸的桃園市隊更毫無懼色，妥善調整應對強敵，奪下冠軍寶座。

總教練紀俊麟說，冠軍戰先發投手田司恩展現王牌價值，獨撐6局雖然被擊出8支安打，但送出7次三振，力保不失分，成功完封對手奪冠，這座冠軍意義重大，象徵南投基層棒球近10年來的強度與穩定度顯著提升，各縣市面對南投代表隊已不敢掉以輕心 。

南投縣此次代表隊以新街國小棒球隊為主，結合中正國小2名選手與千秋國小1名選手，代表南投縣參加比賽，總計22支隊伍競爭，八強戰12：1在4局提前擊敗新竹市隊，四強戰又以3：2險勝新竹縣隊，最終在冠軍戰以5比0完封桃園市隊。

紀均叡榮獲2025台彩威力盃全國少棒賽全壘打獎， 縣長許淑華頒發獎狀。（南投縣政府提供）

田司恩榮獲2025台彩威力盃全國少棒賽大會MVP， 縣長許淑華頒發獎狀。（南投縣政府提供）

