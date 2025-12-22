羽球》「我並不完美，但妳總能接住我」王齊麟世紀婚禮後感性發聲

王齊麟婚禮星光熠熠，與妻子十元甜蜜現身。（資料照，經紀人提供）

〔體育中心／綜合報導〕兩屆奧運羽球男雙金牌王齊麟昨和「十元」陳詩媛在台北萬豪酒店舉行「世紀婚禮」，今天王齊麟在臉書上發文，直言陳詩媛讓他變成更好的人。

王齊麟和陳詩媛在今年6月已登記結婚，兩人昨舉行婚宴，並邀請王齊麟的金牌搭檔李洋擔任證婚人，婚宴活動中也舉辦性別趴，揭曉陳詩媛懷的是男孩。

今天王齊麟在臉書發文寫道：「有很多的感謝想說、有很多的故事想分享，先感謝所有協助及出席我和十元婚禮的大家。籌備了很久，除了希望和大家分享我們的喜悅外，更希望的是給辛苦懷孕中的老婆一個難忘的婚禮。」

「我很肯定妳就是我要牽手一輩子的人，我並不完美，但妳總是用妳的耐心陪伴我，讓我變成更好的人。不管我輸球、贏球或迷惘，妳總能接住我的情緒，給我最溫暖的回應。謝謝妳為我付出很多，因為有妳讓我學會什麼是責任，也讓我知道什麼是一個家。在眾人的見證下，我會信守在婚禮上對妳說出的誓言與承諾，無論在順境逆境我都會珍惜妳，成為妳最堅強的後盾完成了讓我還意猶未盡的婚禮，回歸我們平凡而踏實的日常生活，而這些平凡的日常，就是屬於我們最簡單的幸福。」

