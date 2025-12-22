桌球》一碗飯的力量 郭冠宏廣告處女秀獻給東部米

郭冠宏為東部米拍攝公益廣告。（綠媒體提供）

〔記者許明禮／台北報導〕致力於推行綠食宣言運動的綠色餐飲指南，今天在官方臉書推出最新公益廣告「一碗飯的力量」：郭冠宏、簡天才師傅與東部米的相遇，由17歲的桌壇新秀郭冠宏和國內著名的法式料理主廚「法餐南霸天」簡天才擔綱演出，廚藝精湛的簡師傅，親自以東部米為郭冠宏煮一鍋飯，小郭則指導簡師傅桌球揮拍動作，這也是小郭的廣告處女秀。

這次為農糧署拍攝的公益廣告透露了郭冠宏與東部米的特殊情緣，原來小時候的他並不喜歡吃米飯，直到有一次吃到花蓮優質米，因為東部米特有的軟Q和香氣，讓他一口愛上。

這兩年出國比賽時，教練擔心郭冠宏沒吃飯沒體力，甚至扛著大同電鍋和花蓮米出國。父親王德原透露，小郭以前出國比賽幾乎都吃泡麵，但營養不夠，現在到歐洲或中東比賽，除了帶上東部米，教練蔣澎龍也會在當地超市買菜，在飯店自己煮飯，媽媽也會幫小郭準備咖哩調理包或滷肉飯調理包，讓他在國外征戰時也能吃到家鄉味。

今年對郭冠宏來說是豐收的一年，他不但收穫了WTT中國青少年大滿貫賽U19男單冠軍、世界青少年錦標賽U19男雙金牌，世界排名也從年初的216竄升至66，目前他正在台南桌球館備戰下個月登場的WTT杜哈球星挑戰賽、馬斯開特挑戰賽。

郭冠宏（左）和知名廚師簡天才師傅合拍公益廣告。（綠媒體提供）

郭冠宏的廣告處女作獻給東部米。（取自綠色餐飲指南臉書）

