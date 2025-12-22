自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球》一碗飯的力量 郭冠宏廣告處女秀獻給東部米

2025/12/22 20:31

郭冠宏為東部米拍攝公益廣告。（綠媒體提供）郭冠宏為東部米拍攝公益廣告。（綠媒體提供）

〔記者許明禮／台北報導〕致力於推行綠食宣言運動的綠色餐飲指南，今天在官方臉書推出最新公益廣告「一碗飯的力量」：郭冠宏、簡天才師傅與東部米的相遇，由17歲的桌壇新秀郭冠宏和國內著名的法式料理主廚「法餐南霸天」簡天才擔綱演出，廚藝精湛的簡師傅，親自以東部米為郭冠宏煮一鍋飯，小郭則指導簡師傅桌球揮拍動作，這也是小郭的廣告處女秀。

這次為農糧署拍攝的公益廣告透露了郭冠宏與東部米的特殊情緣，原來小時候的他並不喜歡吃米飯，直到有一次吃到花蓮優質米，因為東部米特有的軟Q和香氣，讓他一口愛上。

這兩年出國比賽時，教練擔心郭冠宏沒吃飯沒體力，甚至扛著大同電鍋和花蓮米出國。父親王德原透露，小郭以前出國比賽幾乎都吃泡麵，但營養不夠，現在到歐洲或中東比賽，除了帶上東部米，教練蔣澎龍也會在當地超市買菜，在飯店自己煮飯，媽媽也會幫小郭準備咖哩調理包或滷肉飯調理包，讓他在國外征戰時也能吃到家鄉味。

今年對郭冠宏來說是豐收的一年，他不但收穫了WTT中國青少年大滿貫賽U19男單冠軍、世界青少年錦標賽U19男雙金牌，世界排名也從年初的216竄升至66，目前他正在台南桌球館備戰下個月登場的WTT杜哈球星挑戰賽、馬斯開特挑戰賽。

郭冠宏（左）和知名廚師簡天才師傅合拍公益廣告。（綠媒體提供）郭冠宏（左）和知名廚師簡天才師傅合拍公益廣告。（綠媒體提供）

郭冠宏的廣告處女作獻給東部米。（取自綠色餐飲指南臉書）郭冠宏的廣告處女作獻給東部米。（取自綠色餐飲指南臉書）

郭冠宏的廣告處女作獻給東部米。（取自綠色餐飲指南臉書）郭冠宏的廣告處女作獻給東部米。（取自綠色餐飲指南臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中