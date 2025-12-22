自由電子報
體育 棒球 學生棒球

台北城市盃青少棒》林秉亨猛打賞率鶴聲逼和三民 昔U18國手教頭肯定子弟兵

2025/12/22 21:03

林秉亨敲出追平安打，興奮地對著休息區大吼。（台北市棒球協會提供）林秉亨敲出追平安打，興奮地對著休息區大吼。（台北市棒球協會提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕2025年臺北城市盃青少年棒球邀請賽22日在觀山球場進行預賽最終賽程，賽前丟不得5分的屏東縣鶴聲國中雖然已「達標」無法晉級，全隊從最多落後7分到最後9：9追平花蓮縣三民國中，展現不可思議的韌性。

因對戰關係，此役鶴聲國中若想晉級必須贏球且失分不得超過5分，未料開局就遭對手痛擊，三民葉韋呈、曾祈嘉接連安打、保送上壘，陳宥瑞二壘安打跟進，之後連4安串連，單局進帳4分，第3局再補4分，此時比數已拉開至8：1成「消化試合」。

不過反攻號角此時悄悄響起，鶴聲4局上半彷彿打通任督二脈，隊長陳仕瀚領銜敲安，單局8支安打狂灌6分，追到7：9。最後的6局上半，左打林秉亨克服2出局、2好球劣勢，硬是將球擊穿三游，將比數追平，他也在一壘上忘情怒吼，釋放壓力，下個半局孫天羽成功守下，逼和強敵三民。

鶴聲總教練徐昇暉畢業自高苑工商，是2018年宮崎亞青國手，該屆還有江坤宇、林靖凱等現役球星，而徐昇暉畢業後並未參與過選秀，而是投身業餘成棒，於25歲之齡接下母校鶴聲國中兵符。

賽事的激烈讓徐昇暉賽後已「燒聲」到難以言語，吞了幾口水才發得出聲音，「可惜前面有些跑壘跟觀念上的缺失沒有做好，但我很肯定孩子的努力，再次證明裁判還沒喊結束以前，比賽都還沒有結束。」他說。

其實第6局鶴聲是無人出局、二三壘有人的大好機會，最後雖然追平，仍難免遺憾，「球員的壓力全寫在臉上，追分的時候很嗨，真的有機會贏卻近鄉情怯，想太多反而放不開手腳。」徐昇暉苦笑說。

敲出追平安、替全隊解壓的林秉亨全場4支3「猛打賞」，3支安打全都是反向攻擊，甚至連界外球都打左半邊，賽後他證實：「我本來就是這種形態的打者，教練最近也希望我可以學習王威晨、陳傑憲，即使沒有打穿，也能靠我的腳程上壘。」

這幾天不少鶴聲家長愛相隨，跟著球隊到台北挑戰，林秉亨的爸媽則是透過網路直播關心，他表示很感謝家人的支持，「他們有機會都會來看我打球，我自己也要加油，不能有一場、沒一場的，希望可以朝著偶像張志豪（中信兄弟）的方向邁進。」

另外，鶴聲校友鄭宗哲最近被MLB匹茲堡海盜DFA（指定讓渡），徐昇暉表示：「我大他一屆，當時我們都覺得這個學弟非常努力、態度也非常好，每天球衣永遠是最髒的那個。我跟馮（文龍）教練都很關心他的近況，相信他可以做得到，祝福他。」

花蓮三民黃奕祺單場雙安帶有二分打點優異表現。（台北市棒球協會提供）花蓮三民黃奕祺單場雙安帶有二分打點優異表現。（台北市棒球協會提供）
花蓮三民陳宥瑞二壘安打開啟得分攻勢。（台北市棒球協會提供）花蓮三民陳宥瑞二壘安打開啟得分攻勢。（台北市棒球協會提供）
花蓮三民投手李聖恩。（台北市棒球協會提供）花蓮三民投手李聖恩。（台北市棒球協會提供）
林秉亨「傑憲流」打法奏效，單場猛打賞。（台北市棒球協會提供）林秉亨「傑憲流」打法奏效，單場猛打賞。（台北市棒球協會提供）

