日職》「軟銀有問會不會可惜放若熙出去？」葉總的回答有溫度

徐若熙。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕味全龍球團昨正式公布徐若熙在季後行使旅外自由球員權利後，明年將加盟日職軟銀鷹。龍隊總教練葉君璋在日、美職球團來接觸的過程中，除了充分體會到這些球隊對徐若熙的高度期待，也坦言自己真的想讓若熙快點出去，「軟銀也有問我們，會不會覺得可惜把他放出去？但我們覺得，若熙需要更好的環境，讓他可以更好。」

「坦白講，若熙如果不出去，我們的壓力也很大」，葉總從徐若熙自2019年季中選秀以第1輪第2指名加入後，就對於他具傷痛史的手肘嚴加保護，除了嚴格控管局數、逐步增加投球量，進而成長到今年投出單季114局的生涯新高，他坦言，「目前我們球團能做的都做了，希望他能夠有更好的環境、更好的對手，讓他的能力可以完全發揮。」

軟銀對於徐若熙展現十足誠意，除了傳出提供3年總值千萬美元的大型合約，還有計畫讓他最快在2028年季後就能挑戰大聯盟。葉總則說，包括軟銀在內，爭取若熙的球隊都是抱著「惜才」的想法，看好他可以上大聯盟，「所以若熙能夠旅外，我覺得真的是一個很好的計畫。我才會希望他能夠趕快出去，他需要一個更好的環境，讓他可以再提升能力。」

美職舊金山巨人運動表現部門總監詹明昇日前來台出席大聯盟運動科學2.0論壇，曾提出台灣目前運科落後大聯盟大約10年的觀點，葉總也表示認同，並希望徐若熙旅外後，能夠在更完整的環境和體系中，讓自身能力充分發揮。

