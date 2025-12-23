自由電子報
棒球》159KM大物跳過日職選秀！ 佐藤幻瑛轉學PSU備戰大聯盟選秀

2025/12/23 06:46

日本火球男佐藤幻瑛將在明年2月就讀NCAA一級學校賓州州立大學。（圖片取自X）日本火球男佐藤幻瑛將在明年2月就讀NCAA一級學校賓州州立大學。（圖片取自X）

〔體育中心／綜合報導〕又有日本大物跳過本土職棒選擇直接轉戰美國！仙台大學三年級火球男佐藤幻瑛確定在明年2月轉學就讀NCAA一級學校賓夕法尼亞州立大學（簡稱PSU），備戰2027年的大聯盟選秀。

身高5尺11吋，體重180磅的火球男佐藤幻瑛在今年交流賽時對陣明年選秀大物喬洛斯基（Roch Cholowsky）與伯雷斯（Drew Burress）時表現優異，給球探留下深刻的印象。《棒球美國》有球探指出，倘若這位右投能夠在大學維持自己的表現，那將有機會在大聯盟選秀會上於首輪中選。

佐藤幻瑛計畫參加2026年的summer ball，且他先前已經在日美大學棒球錦標賽與NCAA的頂級打者交手過，三振過大聯盟目前排名第一的大物喬洛斯基、排名第五的伯雷斯以及排名第15的賈西亞（A.J. Gracia）。喬洛斯基在接受《棒球美國》訪問時曾盛讚佐藤幻瑛：「他是真貨。」、「速球大概在97-99英哩（約159.3公里），指叉球大概92英哩，速球尾勁很猛，指叉球速度很快但同時下墜的幅度也很大。」

日本棒球好手除非直接被大聯盟簽走，否則想要挑戰大聯盟的話，通常都是得先加入日本職棒並累積足夠年資成為國際自由球員，或者透過入札制度。但近期有越來越多日本好手跳過日職選秀就讀美國大學，其中聲勢最大的是高中生涯140轟的佐佐木麟太郎，他在去年加入史丹佛大學，並在今年日職選秀會上被軟銀與橫濱DeNA第一指名，由軟銀獲得交涉權，但他尚未決定未來動向。

