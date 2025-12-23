MLB》與當家游擊林多鬧不合！大都會將80轟明星打擊王交易至運動家

林多與麥克尼爾。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，大都會將明星工具人麥克尼爾（Jeff McNeil）以及575萬美元現金交易至運動家，換來小聯盟右投羅德里奎茲（Yordan Rodriguez）。

33歲的麥克尼爾今年主要鎮守二壘（79場），同時也在外野出賽48場（34場守中外野），並打出自2022年入選明星賽後最佳表現，122場出賽繳出.243/.335/.411打擊三圍，攻擊指數0.746，敲出12轟、54分打點，wRC+111，fWAR值2.1。麥克尼爾生涯入選2次明星賽，拿過1次銀棒獎與國聯打擊王，累積80轟。

請繼續往下閱讀...

麥克尼爾休季就傳出有可能會被賣掉的消息，值得一提的是，麥克尼爾曾在2021年被爆出與大都會當家明星游擊手林多（Francisco Lindor）鬧不合，起因是林多對麥克尼爾的防守站位不滿，兩人甚至在休息區爆發肢體衝突，據傳林多曾掐住麥克尼爾的脖子，然而事後他們澄清只是為了爭論某隻動物是老鼠或浣熊而吵架。

然而就在1個月前，《紐約郵報》爆料，林多與麥克尼爾今年發生衝突，事發於美國時間6月20日，據傳林多突然在比賽中突然怒罵麥克尼爾，原因是因為麥克尼爾似乎沒有某一個Play處理好，惹林多不滿，當天大都會也吞下7連敗。

如今麥克尼爾遭大都會交易，他也成為休季繼海爾斯利（Ryan Helsley）、尼莫（Brandon Nimmo）、狄亞茲（Edwin Diaz）、阿隆索（Pete Alonso）、索托（Gregory Soto）、羅傑斯（Tyler Rogers）等人後，又一因交易或自由市場簽約而離開大都會的主力球員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法