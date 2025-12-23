網球》球王艾卡拉茲多了自由女神刺青 紀念美網再度奪冠

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年終歲末西線無戰事，當今世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）又增添全新刺青，紀念在2025年美國網球公開賽的重大勝利，也延續過往大滿貫奪冠後紋身的特殊傳統。

這位22歲的西班牙名將，近日左前臂紋上自由女神像和布魯克林大橋等圖案，正是紐約市具代表性的兩大地標，充滿當地元素的藝術設計，象徵著「自由」與「聯結」，也見證艾卡拉茲打下職業生涯第6座大滿貫男單金盃；上回他首度美網硬地笑捧金盃則為2022年，榮膺自同胞前輩「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）以來第一位大滿貫掄元的青少年新星，當時就把一戰成名的奪冠日期刺在身上。

艾卡拉茲2023年溫布頓錦標賽草地封王紋上草莓圖案，2024年法國公開賽掄元則多了艾菲爾鐵塔圖騰，這些不僅是榮耀象徵，更是職業生涯里程碑。今年初澳洲公開賽前艾卡拉茲曾預告，若集滿「生涯大滿貫」打算刺上袋鼠致敬，但最後8強止步。下個月再戰澳網的年輕球王，近來才與西國恩師費雷羅（Juan Carlos Ferrero）分道揚鑣，新賽季能否在墨爾本公園攻頂圓夢？備受各界矚目。

艾卡拉茲紀念美網奪冠刺青。（取自The Tennis Letter X）

