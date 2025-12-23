MLB》聯盟頂級左投殺手！韓裔工具人1.97億加盟水手 薪水暴漲1.3億

瑞福斯奈德。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕水手今天宣布，以1年625萬美元（約新台幣1.97億）合約，簽下34歲韓裔工具人瑞福斯奈德（Rob Refsnyder），另含最多25萬美元激勵獎金。

瑞福斯奈德在南韓出生，5個月時被一對美國夫婦領養，在大聯盟累積10年生涯，敲出33轟、154分打點。近4個球季瑞福斯奈德都效力紅襪，今年出賽70場，打擊三圍.269/.354/.484，攻擊指數0.383，敲出9轟、30分打點，wRC+128。

瑞福斯奈德在過去4年是大聯盟最具破壞力的「左投殺手」，右打的他在累積滿至少500打席的81位球員中，打擊三圍高達.312/.407/.516，攻擊指數0.924，wRC+高達155，所有數據都在全聯盟名列前茅，上壘率更是只輸給高德施密特（Paul Goldschmidt）與賈吉（Aaron Judge）兩位MVP強打。

來到水手後，瑞福斯奈德也成為繼秋信守、白嗟承與李大浩後，隊史第4位南韓出生的球員，而他的年薪也從去年在紅襪的210萬提升至625萬美元，足足漲多達415萬美元（約新台幣1.3億）。在水手外野戰力擁擠的情況下，預計他明年將成為一壘與指定打擊的輪替人選。

