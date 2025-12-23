自由電子報
體育 棒球 旅外

MLB》盤點今年最佳進步農場！官網專家提及運動家林維恩「三級跳」

2025/12/23 10:18

林維恩。（資料照，取自運動家高A官方X）林維恩。（資料照，取自運動家高A官方X）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網新秀專家戴克斯特拉（Sam Dykstra）撰文盤點今年9支農場進步幅度最多的球隊，運動家榜上有名，其中台灣新星左投林維恩旅美首年「三級跳」，也被戴克斯特拉特別提及。

9支上榜的球隊分別為響尾蛇、運動家、雙城、釀酒人、大都會、海盜、紅雀、巨人、藍鳥（非排名，順序依球隊英文字母順序排列）。其中運動家部分，戴克斯特拉表示，很難想像在柯茲（Nick Kurtz）與威爾森（Nick Kurtz）畢業後，今年農場還能再提升，而關鍵就在於交易大限。

運動家在交易大限前送出當家名星火球終結者米勒（Mason Miller），向教士換來大聯盟百大新秀第3的游擊手德弗里斯（Leo De Vries），同時還帶回農場第4的內特（Braden Nett）、第8的巴耶茲（Henry Baez）與第15的紐涅茲（Eduardniel Núñez）。

此外，運動家還成功將2024年選秀第73順位的賈普（Gage Jump）培育成目前小聯盟最出色的大物左投之一，同時今年也在選秀會上以第11順位選進天花板更高的左投阿諾德（Jamie Arnold）。戴克斯特拉補充，談到左投，林維恩也相當值得一提，才19歲（現已滿20歲）就能一路升上2A。

林維恩旅美首年一路從1A升至2A，在3個層級中投87局狂飆117K，在日前《棒球美國》球探報告中獲得運動家農場新秀第4名，以及農場最佳控球的好評。戴克斯特拉表示，可能不會再有人看好運動家明年能再度包辦美聯新人王票選前2名，但其農場依舊有著相當可觀的上限，甚至整體比以往更肥沃。

