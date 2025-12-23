自由電子報
MLB》村上宗隆正式加盟白襪！表態參戰經典賽、解釋為何只簽2年約

2025/12/23 08:45

村上宗隆正式加盟白襪。（路透）村上宗隆正式加盟白襪。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕日職養樂多重砲村上宗隆以2年3400萬美元加盟芝加哥白襪，今天正式舉辦加盟記者會，村上宗隆以英文開場，對著媒體說道：「White Sox nation, you guys are in my heart.」接著高舉一雙白襪，象徵新球季將披上芝加哥條紋戰袍。

25歲的村上宗隆在日職累積246轟，一開始被認為是今年自由市場的超大物，然而面對高速速球打擊表現不佳、三振率過高，對變化球的應對與守備位置侷限等疑慮被放大，最終拖到入札期限倒數不到48小時，才與白襪簽下2年短約，與當初各家媒體預期金額與長度有不小落差。

儘管如此，白襪總管蓋茲（Chris Getz）表示，村上宗隆將會成為白襪打線中的重要力量，「很多時候，揮空率就是伴隨著長打火力。」蓋茲也透露，村上會以一壘手身分展開大聯盟生涯，因為這是最單純，也最適合他的定位。同時蓋茲也以「clean」來形容村上的2年合約，「我們能為一名極具天賦的球員提供舞台與跑道，這份合約對我們極具吸引力，這筆投資只會有往上發展的空間。」

村上宗隆正式加盟白襪。（法新社）村上宗隆正式加盟白襪。（法新社）

被問及為何最終只簽下2年短約，村上透過翻譯表示：「合約長短並非我考量的重點，我相信這座城市與球團，也很高興來到這裡。我認為白襪是最適合我的地方，能幫助我成為更好的球員，我認同球隊的藍圖，也希望成為其中的一份子。」

村上的經紀人克洛斯（Casey Close）表示，這份2年合約讓村上能有機會上場比賽、累積經驗，如果2年後時機成熟，他能再度進入自由市場，證明自己的實力。而村上也喊話，不管對手是誰，都願意迎接挑戰，盡其所能為球隊貢獻；談到調整揮棒，他也表示自己已經非常努力訓練，同時仍持續微調打擊動作，以適應美國球風。

另外，村上宗隆也表明，將代表日本參加明年3月的世界棒球經典賽，並透露他早已在規劃自己的大聯盟菜鳥球季，也有心理準備會因WBC缺席一部分春訓。白襪總管蓋茲也指出，白襪網羅村上時，也把他渴望代表日本參賽視為正面因素，「能把這樣的能量帶到美國、帶到芝加哥，穿上白襪球衣，那就是他本來的樣子。」

村上宗隆正式加盟白襪。（美聯社）村上宗隆正式加盟白襪。（美聯社）

