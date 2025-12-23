自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》前天左腿被撞傷缺席下半場 湖人球星東契奇明高掛免戰牌

2025/12/23 09:28

東契奇。（資料照，美聯社）東契奇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯湖人在今天宣布，陣中球星東契奇（Luka Dončić）因左小腿挫傷，明天對上鳳凰城太陽的比賽將確定缺席。

東契奇在台灣時間上周日迎戰快艇的比賽中，被快艇後衛波丹維諾奇（Bogdan Bogdanovic）的膝蓋撞傷，以至於他下半場無法回歸，留下12分5籃板2助攻的成績。

根據《ESPN》的報導，今天球隊練球結束後，東契奇的左腿仍纏著厚厚的繃帶，而他的傷勢球團也將逐日觀察，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）坦言，對於身高有6呎8吋（約203公分）的東契奇來說，持續出現相似的傷勢一直是個問題，並表示球團會找尋方法來保護他的腳以避免再度受傷。

另外瑞迪克也透露，因左小腿輕微拉傷而已經缺席3場比賽的「鄉村曼巴」里維斯（Austin Reaves），目前只能有限制的參與訓練且仍在逐步觀察傷勢，明日出賽狀態被列為出賽存疑（questionable），另外日本混血前鋒八村壘在打快艇前也因為右腹股溝拉傷而高掛免戰牌，明天預計也不會出賽。

不過湖人也有傳出好消息，中鋒艾頓（Deandre Ayton）擺脫讓他缺席兩場比賽的左手肘痠痛傷勢，已經重返訓練。

