體育 籃球 NBA

NBA》奧運顏扣詹皇成名 尼克開放交易法國禁區野獸

2025/12/23 09:03

亞布塞萊本季表現不如預期，尼克可能會在截止日前將他交易走。（資料照，路透）亞布塞萊本季表現不如預期，尼克可能會在截止日前將他交易走。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕2024年巴黎奧運金牌戰，代表地主法國男籃的禁區前鋒亞布塞萊（Guerschon Yabusele），因為在「詹皇」詹姆斯（LeBron James）頭上灌籃，讓他重新回到NBA的雷達中，如今在尼克卻因打不出表現，傳出球隊可能會把他交易。

亞布塞萊2017年至2019年短暫效力過兩季塞爾提克，因不受重用回到歐洲打球，而巴黎奧運的好表現，讓他重返NBA加盟七六人，並在今年休賽季與尼克簽下2年1200萬美元合約。

不過加盟尼克後表現不如預期，至今26場出賽，場均只有9.6分鐘出賽時間，數據縮水至3.0分2.2籃板，遠不及上季在七六人繳出的11.0分5.6籃板。

《The Athletic》記者愛德華茲（James L. Edwards）透露，由於打不出預期表現，尼克有意在本季季中交易截止日前，尋求交易走亞布塞萊，紐約媒體《SNY》記者貝格利（Ian Begley）也跟進證實這個消息。

亞布塞萊本季年薪為550萬美元，下賽季為球隊選擇權，聯盟中有管理層告訴愛德華茲，尼克要送走亞布塞萊，很可能要搭上其他資產才有機會成功。

