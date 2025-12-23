自由電子報
體育 棒球

經典賽》曾總盼世界認識林維恩、徐若熙！美媒點名台灣值得關注強投

2025/12/23 09:42

林維恩、徐若熙。（資料照，記者林正堃攝）林維恩、徐若熙。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕2026年第六屆世界棒球經典賽3月開打，台灣隊總教練曾豪駒先前在冬季會議期間接受權威數據網站《FanGraphs》訪問，提及台灣隊有哪幾位頂尖強投，曾總也給出答案。

《FanGraphs》資深作家勞里拉（David Laurila）日前撰文指出，他在冬季會議期間藉機詢問曾豪駒台灣最優秀的幾位強投，而雖然他心目中已經有特定人選，但仍選擇以開放式問題詢問曾豪駒，而非直接點名，不過得到的回覆較模稜兩可，「我希望我們隊上所有的投手都能被全世界的球迷認識，台灣有很多年輕投手，大多數目前還在小聯盟奮鬥，希望能這著這次賽事提升經驗與球技，期待未來能成長為頂尖球星。」

勞里拉進一步追問，曾豪駒首先提到效力運動家體系的20歲林維恩，接著第2位投手，勞里拉在文中坦言是他「最有興趣聽到的投手」，也就是剛加盟日本職棒軟銀鷹的徐若熙。採訪當下徐若熙仍尚未決定旅外球隊，不過曾豪駒補充，徐若熙高中畢業進入中職後歷經不少傷病，但他相當有耐心，也付出巨大努力復健，現在表現非常亮眼，最快球速可達到98英哩。

而林維恩則是運動家體系中最頂尖的新秀之一，旅美首年一路從1A升至2A，在3個層級中投87局狂飆117K。勞里拉詢問曾豪駒會如何比較林維恩與徐若熙，曾總回答：「林維恩很年輕，但無所畏懼，能成為非常優秀的投手；徐若熙則更有經驗，因為已經在中職待了4年。」

曾豪駒強調，年輕球員還有很多需要學習的地方。所以很難將這兩名球員直接比較，「但他們都擁有非常出色的球威（Stuff），他們在這次比賽中對我們非常重要。我們期待全球有更多球迷能認識這兩位投手。」

