體育 棒球 旅外

MiLB》二刀流盡頭只是輪值替補人選？權威美媒分析紅人林盛恩未來性

2025/12/23 10:59

林盛恩。（資料照，棒協提供）林盛恩。（資料照，棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕效力紅人體系的台灣新星林盛恩，今年首度以投打二刀流在小聯盟出賽，也在季末升上1A。不過權威數據美媒《Fangraphs》新秀專家朗根哈根（Eric Longenhagen）分析，林盛恩未來恐怕還是只能以投手身分發展。

林盛恩今年在新人聯盟投10場、30.1局送出40次三振，防禦率2.67，獨立防禦率（FIP）4.43，ERA+204、1A投5場、16.2局送出21K，防禦率3.78，FIP為2.89，ERA+115；合計整年防禦率3.06，FIP為2.88，ERA+161。打擊方面只在新人聯盟出賽36場，打擊三圍.172/.348/.310，攻擊指數0.659，敲出2轟、13分打點，wRC+77。

在《Fangraphs》最新出爐的紅人農場前39名新秀榜單中，林盛恩位居第22名。新秀專家朗根哈根在球探報告中只給予他投手部分的評分，分別為速球45分、曲球50分、變速球45分、控球25分的評價，並直言雖然林盛恩在進職業以來3個球季仍有部分時間守內野或擔任指定打擊，但以他今年在新人聯盟的打擊成績，未來很可能會專職投球。

而就投手發展而言，林盛恩目前看起來像一名輪值後段的投手，雖然去年秋季時球速曾達到93-96英哩，但今年大多維持在90-94英哩之間。但即便如此，林盛恩的速球具備優異的上竄效果，也讓他在引誘打者追打方面依舊極具效果。

然而林盛恩的變化球種還不夠犀利與穩定，讓他無法在球數落後時拿來吸引打者出棒，也使得他今年出色的帳面數據恐怕難以長期保持。其中他的曲球與滑球型態有些重疊，且球速偏慢，大約落在75-79英哩。

朗根哈根指出，林盛恩運動能力良好，投球機制平穩，也能把球投進好球帶，對於一名長期兼任野手的球員來說，他擁有4種球路的武器庫算是相當紮實，但由於他身高僅5呎11吋且身材較為粗壯，身體條件上要進一步成長並提升球速的空間相對有限，他的未來定位更像是一位「spot starter」（代班先發投手）。

