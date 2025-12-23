MLB》交易麥克尼爾的下一步？官網分析大都會可找市場兩大咖

塔克、貝林傑。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕紐約大都會今天將工具人麥克尼爾（Jeff McNeil）交易給運動家，再度流失一名外野選手，而在交易案過後，大聯盟官網也撰文分析下一步，指出球團能將目光放在延攬自由市場兩大頂級外野：塔克（Kyle Tucker）與貝林傑（Cody Bellinger）。

大都會多名主力在休賽季陸續離隊，其中在外野手部分，資深的尼莫（Brandon Nimmo）被交易到遊騎兵換來明星二壘希米恩（Marcus Semien），接著穆林斯（Cedric Mullins）也跟光芒簽下1年700萬美元的合約，今天更是將麥克尼爾以及575萬美元現金交易至運動家，換來小聯盟右投羅德里奎茲（Yordan Rodriguez）。

現今的大都會除了索托（Juan Soto）以及泰勒（Tyrone Taylor）外，外野深度出現空缺，根據大聯盟官網報導，球團仍有望會進行重大補強，並可能會將目標放在目前自由市場最大咖的兩位外野手，也就是塔克以及貝林傑。

塔克今年轉戰小熊依舊保持穩定的火力輸出，繳出OPS+143以及22轟、73打點的表現，目前已經連續4年入選明星賽；而本季轉隊至洋基的貝林傑，則是打下.272/.334/.480的打擊三圍，外帶29發全壘打與98分打點，兩者直至目前都還未找到下家。

報導指出，除非大都會能交易一位經驗豐富的外野手，不然延攬塔克或貝林傑是目前最合理的選擇，目前塔克被許多美聯東區的球隊看上，甚至道奇也有興趣，另外道奇以及今年效力的洋基也有意延攬貝林傑。

