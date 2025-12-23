自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》交易麥克尼爾的下一步？官網分析大都會可找市場兩大咖

2025/12/23 11:02

塔克、貝林傑。（資料照）塔克、貝林傑。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕紐約大都會今天將工具人麥克尼爾（Jeff McNeil）交易給運動家，再度流失一名外野選手，而在交易案過後，大聯盟官網也撰文分析下一步，指出球團能將目光放在延攬自由市場兩大頂級外野：塔克（Kyle Tucker）與貝林傑（Cody Bellinger）。

大都會多名主力在休賽季陸續離隊，其中在外野手部分，資深的尼莫（Brandon Nimmo）被交易到遊騎兵換來明星二壘希米恩（Marcus Semien），接著穆林斯（Cedric Mullins）也跟光芒簽下1年700萬美元的合約，今天更是將麥克尼爾以及575萬美元現金交易至運動家，換來小聯盟右投羅德里奎茲（Yordan Rodriguez）。

現今的大都會除了索托（Juan Soto）以及泰勒（Tyrone Taylor）外，外野深度出現空缺，根據大聯盟官網報導，球團仍有望會進行重大補強，並可能會將目標放在目前自由市場最大咖的兩位外野手，也就是塔克以及貝林傑。

塔克今年轉戰小熊依舊保持穩定的火力輸出，繳出OPS+143以及22轟、73打點的表現，目前已經連續4年入選明星賽；而本季轉隊至洋基的貝林傑，則是打下.272/.334/.480的打擊三圍，外帶29發全壘打與98分打點，兩者直至目前都還未找到下家。

報導指出，除非大都會能交易一位經驗豐富的外野手，不然延攬塔克或貝林傑是目前最合理的選擇，目前塔克被許多美聯東區的球隊看上，甚至道奇也有興趣，另外道奇以及今年效力的洋基也有意延攬貝林傑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中