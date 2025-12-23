自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》獲贈大谷保時捷、曾痛批洋基爛！前道奇火球男凱利「不打了」

2025/12/23 11:31

2020年對柯瑞亞做鬼臉嘲諷的凱利。（資料照）2020年對柯瑞亞做鬼臉嘲諷的凱利。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕以個性鮮明聞名的前道奇火球男凱利（Joe Kelly），今年季中一度傳出與道奇試訓，但最終還是沒有簽約，整年未在大聯盟投球。近期凱利在節目上暗示，自己已經退休。

凱利上季以1年約加盟道奇，當時他也將自己的背號「17」號讓給日本巨星大谷翔平，而大谷也回贈凱利一輛保時捷，以示謝意。不過他受到肩傷影響只出賽35場，成績1勝1敗、防禦率4.78，32局送出35K，也未能參與季後賽，仍隨道奇奪下世界大賽冠軍。

歷經一整年沒有簽約與實戰後，凱利近日在《Baseball Isn’t Boring》節目中受訪直言：「我不打了（I ain't playing.）。」不過他強調自己不想用「退休」這個字眼，「運動員就是他X的不再比賽而已，好嗎？不要再用退休這個詞了。那是我阿嬤那一代才會這樣講，那是為了服役過的人，或是工作到65歲的人用的，那些人才有資格講退休，但對運動員來說根本不適用。」

凱利生涯13效力過紅雀、紅襪、道奇與白襪，在紅襪、道奇各奪1冠，累積485場出賽，拿下54勝38敗、防禦率3.98，摘下103次中繼成功、7次救援成功，投球局數839局，送出767次三振。值得一提的是，他去年在《Baseball Isn’t Boring》節目直言，洋基在世界大賽面對道奇根本是不公平的對決，還狠酸洋基實力聯盟倒數，守備更是有夠糟糕。

此外，凱利還曾於2020年面對太空人時，對柯瑞亞（Carlos Correa）投出近身球，飆出三振退場後繼續與柯瑞亞隔空對嗆，做出鬼臉嘲弄對手，引發雙方清空板凳。

