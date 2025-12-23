自由電子報
體育 棒球

12強》紀錄片《冠軍之路》元旦上映！黃恩賜因「彩蛋」成最佳男主角

2025/12/23 11:33

紀錄片《冠軍之路》首映會於昨（22）日盛大舉行，現場眾多貴賓到場力挺。
牽猴子 提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕紀錄片《冠軍之路》將於2026 年 1 月 1 日正式上映，為明年電影片單揭開序幕，不僅替新的一年注入滿滿喜氣，也在世界棒球經典賽於明年 3 月開打之際，再次點燃全臺「棒球熱」的勢氣與凝聚力。

昨（22）日《冠軍之路》於大直美麗華影城盛大舉行首映會，眾多貴賓到場力挺，曾披上國家隊戰袍、在 12 強賽中上演再見雙殺，為比賽畫下句點的明星球員朱育賢也再次現身支持，這次更攜家帶眷一同進戲院觀影，與家人共同見證這段屬於臺灣棒球的榮耀時刻，朱育賢感性分享：「今天帶家人回味爸爸的過去，也告訴他們，其實他們都一直有在參與我的過程，希望他們能記住我們奪下冠軍的感動。」

深受球迷喜愛的人氣「樂天桃猿」推進隊長籃籃也親臨現場站台，映後更喊話：「看完好像對明年的經典賽更有信心了，不管我們明年要對決的是大谷翔平或是山本由伸，我覺得我們看起來好像有點機會！」最後她驚喜帶領全場觀眾齊聲高喊6次「We are！Team Taiwan」口號，現場情緒瞬間沸騰，宛如置身熱血球場之中。

而首映會現場除了導演龍男・以撒克・凡亞思、監製張永昌、黃瓀潢到場外，出品人威剛科技董事長陳立白、總經理陳玲娟、文化部影視及流行音樂產業局局長王淑芳、運動部政務次長鄭世忠、教育部政務次長張廖萬堅，以及中華職棒大聯盟秘書長楊清瓏、世界棒壘球總會代表長井祐介（Yusuke Nagai）等，也一同齊聚戲院共襄盛舉，為《冠軍之路》獻上祝福與期許，陳立白董事長打趣透露：「我為了《冠軍之路》開的會，比我自己記憶體缺貨開的會還多！」顯示對這部作品的高度投入及熱愛。映後見到現場反應熱烈，導演龍男・以撒克・凡亞思更一度哽咽表示：「當大家開始不看好我們的時候，請大家永遠要記得我們就是一支這麼有實力的隊伍，我們可以用這樣的自信去迎接未來更多的挑戰。」監製張永昌則堅定喊：「我會當一輩子的球迷！」

自紀錄片《冠軍之路》定檔消息公布以來，便在網路上掀起熱烈討論，不少球迷搶先在社群分享期待心情表示：「現在再看還是能想起那幾天的熱血和感動。」、「光是看預告片就不行了～壓住淚腺，已經痠到喉頭，是感動到不行的想哭。」更有觀眾打趣留言：「想看一大堆男人在電影院看到哭的，記得多多到電影院支持，機會難得。」而片中不僅完整記錄球員在賽場上拚搏的英姿，也捕捉到賽後齊聚為彼此加油打氣的珍貴畫面。

片中臺灣隊長陳傑憲在關鍵時刻不斷提起「相信自己，相信隊友」，更在無形中撐起整支球隊的勢氣，展現超強團魂令人動容，黃恩賜在片中則因「人生大事」製造出不少笑料，為激烈賽事氛圍適時注入些幽默，導演龍男・以撒克・凡亞思也坦言：「沒有想過笑（效）果會這麼好」，更有觀眾大讚：「黃恩賜是這部片的MVP，他是最佳男主角！」

紀錄片電影《冠軍之路》將於2026年1月1日全台盛大上映，這不僅是一部紀錄片，更是一封寫給臺灣棒球的情書，邀請所有曾為國家隊吶喊的觀眾，一起走進戲院，重溫那條寫下奇蹟的冠軍之路。

