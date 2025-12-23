自由電子報
MLB

MLB》在洋基獲「渴望已久的重生」 轉投大都會的威佛真情告別條紋軍

2025/12/23 11:58

威佛。（資料照）威佛。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕前洋基牛棚大將威佛（Luke Weaver）今年休季以2年2200萬美元加盟同城的紐約大都會，今天大都會正式宣布加盟，威佛隨後也在Instagram上發文，向洋基真情道別。

曾是前紅雀2014年首輪新秀的威佛，2017年入選百大新秀排行榜，然而生涯前期發展不順遂，2023年接連待過紅人、水手，並在9月時被洋基從讓渡名單中撿來。2024年與洋基重新簽約後，威佛度過了9年職業生涯中最出色的賽季，今年更一度取代威廉斯（Devin Williams）成為終結者。

如今離開洋基，威佛在IG感性寫下：「從我的職業生涯似乎走到盡頭、被傷病與挫折壓得喘不過氣，到當時看起來人生的下一個篇章已近在咫尺。然而，上帝對我有其他的安排，而且這一切比我所能奢求的還要偉大。」

「洋基隊的球迷們，以及那些真心給予我愛與支持的人，我由衷地感謝你們。這是一段多麼奇妙的旅程，也是我渴望已久的重生。雖然對我而言，另一個新的篇章即將開啟，但這些回憶將永遠留存，我滿懷感激與謙卑，願榮耀歸於上帝。」

效力洋基3年，也是威佛生涯最輝煌的期間，更是他能與大都會簽下大約的關鍵。合計威佛在洋基出賽129場，投162局送出191次三振，拿下12勝8敗43中繼12救援，防禦率3.22。

