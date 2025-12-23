自由電子報
NBA》「怪物狀元」末節爆發力壓AD！鵜鶘逆轉勝獨行俠擺脫西部墊底

2025/12/23 12:40

威廉森。（美聯社）威廉森。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今在主場迎戰獨行俠的鵜鶘，靠著「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）在末節大爆發，幫助球隊克服11分的落後，以119：113逆轉收下5連勝。

鵜鶘首節多點開花率先取得領先，但獨行俠靠著「AD」戴維斯（Anthony Davis）與湯普森（Klay Thompson）輸出扭轉局面，一直到決勝節前段仍保持進攻火力，兩度將分差拉開至11分，不過威廉森與普爾（Jordan Poole）帶領鵜鶘吹起反攻號角，第4節率隊打出40：26的攻勢強勢逆轉，其中威廉森在近2分半鐘內就狂攻10分，最終笑著在主場拿下勝利。

鵜鶘在台灣時間9日面對馬刺吞敗後，戰績來到難堪的3勝22敗，然而卻在之後打下優異成績，接連擊敗拓荒者、公牛、火箭與溜馬，今天則擊敗獨行俠收下5連勝，是他們自從2022年後最長的連勝紀錄，並擺脫在西部墊底的地位。

鵜鶘今天砍下最多分的是板凳出發的威廉森，他14投10中包括4次罰球皆進收下24分，貝伊（Saddiq Bey）與奎恩（Derik Queen）都攻下19分次之。

獨行俠部分，戴維斯全場28投16中，打下本季最高的35分外帶17籃板2助攻，替補上陣的湯普森得分也破2字頭來到20分，新科狀元佛拉格（Cooper Flagg）則有16分進帳，但最後無法成為勝利的一方，目前在客場的戰績只有3勝並苦吞10敗。

戴維斯。（美聯社）戴維斯。（美聯社）

