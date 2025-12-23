NBA》柯瑞砍26分 聯手巴特勒率勇士宰魔術收2連勝

柯瑞。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰魔術，當家一哥柯瑞（Stephen Curry）繳出全場最高26分，加上巴特勒（Jimmy Butler III）貢獻21分，兩人聯手率隊以120：97輕取魔術，收下2連勝。

勇士前役擊敗太陽終止3連敗，今天在主場迎戰魔術，力拚連勝。不過，開局三分球命中率不理想，首節全隊三分球10投僅1中，反倒是魔術很快找到準星，三分球5投4中，第一節打完暫時取得4分領先。

次節，勇士在禁區多次得手後追平，雙方你來我往，魔術靠著班切羅（Paolo Banchero）連續得分一度擴大領先，但穆迪（Moses Moody）和巴特勒在這節尾聲接力跳出，半場打完勇士暫時以58：57小幅領先。

巴特勒兩節攻下16分為全場最高，但柯瑞僅攻下8分，勇士今天三分球團隊命中率只有17%；魔術方面，班切羅拿下14分全隊最高。

柯瑞在第3節找回手感，屢次跳出得分，該節尾聲巴特勒三分球加上波斯特（Quinten Post ）灌籃，成功帶起勇士氣勢，他們在末節開局打出18：6攻勢，將領先擴大到雙位數，奠定勝基。

勇士今天3名球員得分突破20分，柯瑞繳出全場最高26分、6助攻，巴特勒21次之，穆迪20分；魔術方面，班切羅貢獻21分、12籃板全隊最高。

