體育 籃球 TPBL

TPBL》性感女神三上悠亞來了！加盟夢想家啦啦隊後首度正式亮相

2025/12/23 14:00

三上悠亞。（記者田裕華攝）三上悠亞。（記者田裕華攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕福爾摩沙夢想家今舉辦媒體見面會，三上悠亞（Yua Mikami） 正式以夢想家啦啦隊 Formosa Sexy 成員身分登場，這也是她加入後首次面對台灣媒體，分享回到夢想家主場應援的期待，盼與 Formosa Sexy 團隊一同為主場注入更多熱情與活力。

三上悠亞去年曾以「一日啦啦隊成員」身分現身夢想家主場，以充滿感染力的應援帶動全場氣氛，獲得球迷熱烈回響。她以日本偶像團體SKE48 出道，後續活躍於演藝圈與時尚領域，並擁有廣大國際粉絲支持，近年亦跨足多元藝能活動與品牌經營，展現多元面向與個人魅力。

談及首次與台灣媒體公開見面，三上悠亞表示：「很期待在媒體見面會上和台灣的媒體朋友們正式見面，也謝謝大家一直以來的關心與支持。我會好好準備，期待在夢想家主場和大家一起感受最熱烈的應援氛圍。」

此次加入 Formosa Sexy，三上悠亞將於本季例行賽下列主場賽事登場應援：

12/27、12/28、1/17、1/18、3/25、3/27。

售票資訊（夢想家主場場次）

1月場次

D-FANS 優先購票：1/5 12:00-1/7 10:00

- 全面開賣：1/7 12:00

3月場次

- D-FANS 優先購票：2/25 12:00-2/27 10:00

-全面開賣：2/27 12:00

三上悠亞。（記者田裕華攝）三上悠亞。（記者田裕華攝）

三上悠亞。（記者田裕華攝）三上悠亞。（記者田裕華攝）

三上悠亞。（記者田裕華攝）三上悠亞。（記者田裕華攝）

