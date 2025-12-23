TPBL》不只在主場應援！王信凱曝：三上悠亞也會在客場亮相

三上悠亞。（記者田裕華攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕福爾摩沙夢想家今舉辦媒體見面會，三上悠亞正式以夢想家啦啦隊 Formosa Sexy 成員身分登場，這也是她加入後首次面對台灣媒體，分享回到夢想家主場應援的期待，盼與 Formosa Sexy 團隊一同為主場注入更多熱情與活力。今天夢想家球隊策略發展總監王信凱透露，三上悠亞之後不僅會在主場應援，也有機會在客場亮相！

三上悠亞上季加入夢想家擔任一日啦啦隊，當時獲得不少球迷關注，王信凱表示，三上悠亞去年加入夢想家擔任一日啦啦隊，球迷反應很不錯，球團也持續和經紀人跟日方溝通。他透露，三上悠亞非常敬業，昨天到台灣一落地就跟著球隊啦啦隊隊長梓梓一起練舞，希望這次場次增多，也可以有更多機會展現自己。

請繼續往下閱讀...

這次重返夢想家，三上悠亞相當開心，「非常感謝有去年擔任一日嘉賓機會，去年來台灣應援，感受到大家的支持，讓我感到很有自信，這次獲得加入夢想家啦啦隊的邀請時非常開心，我也很想再來台灣，希望帶來更好一面給大家。」

王信凱提到，三上悠亞加入後，球隊票房相當不錯，未來三上悠亞在主場除了有不同舞蹈呈現外，也會有不同服裝，他也加碼爆料，接下來三上悠亞不僅有主場應援，也會在客場亮相，「希望他的加入能讓更多人看見夢想家。」

三上悠亞。（記者田裕華攝）

三上悠亞。（記者田裕華攝）

三上悠亞。（記者田裕華攝）

三上悠亞。（記者田裕華攝）

三上悠亞。（記者田裕華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法