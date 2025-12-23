自由電子報
體育 棒球 中職

中職》吳復連、吳念庭父子檔 受邀擔任交通安全大使

2025/12/23 15:24

吳念庭、吳復連父子出席公路局路口安全宣誓記者會。（記者陳逸寬攝）吳念庭、吳復連父子出席公路局路口安全宣誓記者會。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕公路局與臺鐵公司今（23）日在臺北車站舉辦「強化路 口安全宣導代言人暨影片發布記者會」，邀請職棒選手吳念庭與前職棒球員吳復連父子檔，擔任路口交通安全大使，透過球員魅力與棒球應援元素，向大眾宣導「車輛看見行人要主動停讓，行人走在路口要專心通行」道安意識，喚起駕駛與行人對路口安全的重視。

今日記者會由主持人體育主播張暘揭開序幕，台鋼雄鷹啦啦隊暖場表演，首播由吳復連、吳念庭父子合作演出的安全宣導影片及拍攝花絮。影片透過父子兩人的對話，談到當爸爸之後更加注意道路安全，無論是開車、走路都 更專注路況，看見有行人在行穿線上會主動停讓，穿越路口也會避免低頭看手機，會依號誌通過馬路，傳遞「專心」重要性。

今日記者會，吳復連、吳念庭父子分享拍攝廣告心得；吳復連以守備比喻過馬路，表示行人到路口應左右查看，避免低頭滑手機；吳念庭說無論在球場或生活中， 「專心」都是關鍵，每個用路人都有自己的用路目的，但都在共同的道路環境中，彼此都需要互相尊重，因為平安回家，比任何全壘打都重要。

公路局林福山局長表示，守護路口安全不只是遵守交通 規則，更是每一個駕駛人與行人須共同保護彼此的責任與默契，這次與吳復連、吳念庭父子合作，期盼透過球星代言與應援形式，在台北、高雄進行快閃活動，將「用路風險」轉化為人人可以理解並會注意落實實踐的行 動守則。

交通部路政及道安司吳東凌司長指出，「車輛看見行人 要主動停讓、行人穿越路口要專心通行」是「每天都會遇 到，也應該要做到，但常常被忽略」的安全細節，期盼透 過吳復連教練及吳念庭選手會交通大使的代言傳遞及互動，用更生活化、更好記的方式讓大家印象深刻，進而落實在日常的每一刻。

公路局也說明，為強化宣導行經鐵路平交道前「停、看、 聽」，臺鐵公司陳詩本總工程師也特別在記者會中宣導， 要專心駕駛，確定雙向無往來列車、遮斷桿完全升起後才 通過，並要遵守平交道不迴轉、不臨停、不倒車，也在提 醒與柵欄、軌道保持至少5公尺距離，要保持淨空，讓平交 道永遠安全無虞。 公路局期望透過「路口安全宣誓儀式」邀請全國人民和 吳念庭一起成為守護路口安全的「最佳防守員」。

