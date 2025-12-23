自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》一下機就開始練舞！梓梓讚三上悠亞敬業還分享她的貼心之舉

2025/12/23 15:41

日本性感女神三上悠亞這次來台將以夢想家啦啦隊 Formosa Sexy成員身分亮相。（記者田裕華攝）日本性感女神三上悠亞這次來台將以夢想家啦啦隊 Formosa Sexy成員身分亮相。（記者田裕華攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕日本性感女神三上悠亞這次來台將以夢想家啦啦隊 Formosa Sexy成員身分亮相，而相當敬業的她，昨天抵達台灣一下飛機就和隊長梓梓一起練舞。今天梓梓提到，三上悠亞前一週就自己在日本訓練，昨天抵達台灣就馬上開始練舞，後來發現她感冒沒有聲音，三上悠亞還特別請經紀人去便利商店買了龍角散給她，真的相當貼心。

三上悠亞這次加入夢想家啦啦隊 Formosa Sexy，預計有6場主場應援，而為了這次來台應援，她在日本特別自己花時間練舞。梓梓透露，球團在一週前將教學影片寄往日本，三上悠亞在當地聘請舞蹈老師，針對影片內容進行特訓，「她已背熟中場舞、開場舞及 5-6 支應援曲，現場練舞主要是一起對動作和調整力道，完全沒有不熟悉的情況。」

梓梓提到，由於最近自己重感冒失聲，三上悠亞有發現這件事情，「她特別請經紀人到樓下便利商店買了龍角散給我，真的很貼心。」梓梓也透露，這次有特別為她準備護手霜作為這次加入球隊的見面禮。

這次三上悠亞再次來台應援，Formosa Sexy的熱情讓她印象深刻，「團員們都非常好也很照顧我，這也是我很樂意來台灣的原因之一，昨天一下飛機隊長就來陪我練舞，真的很喜歡大家。」三上悠亞提到，由於自己在日本還有工作，可能無法直接搬來台灣定居，但這次應援場次比較多，也會有較長時間待在這裡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中