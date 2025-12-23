TPBL》一下機就開始練舞！梓梓讚三上悠亞敬業還分享她的貼心之舉

日本性感女神三上悠亞這次來台將以夢想家啦啦隊 Formosa Sexy成員身分亮相。（記者田裕華攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕日本性感女神三上悠亞這次來台將以夢想家啦啦隊 Formosa Sexy成員身分亮相，而相當敬業的她，昨天抵達台灣一下飛機就和隊長梓梓一起練舞。今天梓梓提到，三上悠亞前一週就自己在日本訓練，昨天抵達台灣就馬上開始練舞，後來發現她感冒沒有聲音，三上悠亞還特別請經紀人去便利商店買了龍角散給她，真的相當貼心。

三上悠亞這次加入夢想家啦啦隊 Formosa Sexy，預計有6場主場應援，而為了這次來台應援，她在日本特別自己花時間練舞。梓梓透露，球團在一週前將教學影片寄往日本，三上悠亞在當地聘請舞蹈老師，針對影片內容進行特訓，「她已背熟中場舞、開場舞及 5-6 支應援曲，現場練舞主要是一起對動作和調整力道，完全沒有不熟悉的情況。」

梓梓提到，由於最近自己重感冒失聲，三上悠亞有發現這件事情，「她特別請經紀人到樓下便利商店買了龍角散給我，真的很貼心。」梓梓也透露，這次有特別為她準備護手霜作為這次加入球隊的見面禮。

這次三上悠亞再次來台應援，Formosa Sexy的熱情讓她印象深刻，「團員們都非常好也很照顧我，這也是我很樂意來台灣的原因之一，昨天一下飛機隊長就來陪我練舞，真的很喜歡大家。」三上悠亞提到，由於自己在日本還有工作，可能無法直接搬來台灣定居，但這次應援場次比較多，也會有較長時間待在這裡。

