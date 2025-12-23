運動部》趙遠宏接運科中心執行長 力推醫學照護結合前瞻科技

趙遠宏接任國家運動科學中心執行長。（運科中心提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕運動部部長李洋日前布達由教授蔚順華擔任國家運動科學中心（TISS）董事長，今董事會通過聘任前台灣大學教授趙遠宏出任執行長，並由陽明交通大學教授易志偉擔任副執行長。此次任命強調「醫學照護」與「前瞻科技」的深度結合，致力將運科中心打造為國家隊最厚實的支撐單位。

新任執行長趙遠宏擅長物理治療與臨床研究，並且具備豐富的行政領導資歷，曾擔任「台灣運動物理治療學會」理事長，多次出任奧、亞運代表隊醫療團物理治療師。他表示，新一代運科中心將以前瞻視野布局國際大賽，秉持「精準、韌性、求勝」精神，透過數據驅動的客製化訓練，整合醫療防護、營養恢復與心理強化，並針對帕運運動員優化輔具與分級評估，目標是在高張力的國際賽場中，確保選手能以巔峰身心狀態，將訓練實力完整轉化為致勝成果。

請繼續往下閱讀...

此外，借鏡世界棒球12強賽奪冠的寶貴經驗，運科中心將情蒐提升至戰略高度，強化AI與物聯網情蒐系統，透過影像分析與動態數據模型，深入解析對手技術特徵，並將複雜資訊視覺化，轉化為教練與選手在臨場能即時運用的戰術指令；此外，運科中心將建立長期的國際競爭情報資料庫，系統性累積情資，確保台灣隊在奧、亞運及重大國際賽事中具備資訊優勢，延續奪冠氣勢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法