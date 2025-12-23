自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

運動部》趙遠宏接運科中心執行長 力推醫學照護結合前瞻科技

2025/12/23 16:06

趙遠宏接任國家運動科學中心執行長。（運科中心提供）趙遠宏接任國家運動科學中心執行長。（運科中心提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕運動部部長李洋日前布達由教授蔚順華擔任國家運動科學中心（TISS）董事長，今董事會通過聘任前台灣大學教授趙遠宏出任執行長，並由陽明交通大學教授易志偉擔任副執行長。此次任命強調「醫學照護」與「前瞻科技」的深度結合，致力將運科中心打造為國家隊最厚實的支撐單位。

新任執行長趙遠宏擅長物理治療與臨床研究，並且具備豐富的行政領導資歷，曾擔任「台灣運動物理治療學會」理事長，多次出任奧、亞運代表隊醫療團物理治療師。他表示，新一代運科中心將以前瞻視野布局國際大賽，秉持「精準、韌性、求勝」精神，透過數據驅動的客製化訓練，整合醫療防護、營養恢復與心理強化，並針對帕運運動員優化輔具與分級評估，目標是在高張力的國際賽場中，確保選手能以巔峰身心狀態，將訓練實力完整轉化為致勝成果。

此外，借鏡世界棒球12強賽奪冠的寶貴經驗，運科中心將情蒐提升至戰略高度，強化AI與物聯網情蒐系統，透過影像分析與動態數據模型，深入解析對手技術特徵，並將複雜資訊視覺化，轉化為教練與選手在臨場能即時運用的戰術指令；此外，運科中心將建立長期的國際競爭情報資料庫，系統性累積情資，確保台灣隊在奧、亞運及重大國際賽事中具備資訊優勢，延續奪冠氣勢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中