NBA》連100場20分！SGA再現張伯倫神蹟 雷霆主帥盛讚：絕非偶然

〔體育中心／綜合報導〕雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），今天在主場面對灰熊繳出31分、10籃板和8助攻的全能表現，率隊以113：109贏球。吉爾吉斯亞歷山大也達成連續100場至少20分的壯舉，成為自上古神獸「張大帥」張伯倫（Wilt Chamberlain）後的第2人。

吉爾吉斯亞歷山大在前三節就攻下19分，他在第4節開局就投進一記後仰跳投，分數來到21分，達成連續100場至少20分的里程碑，成為NBA史上第2人，張伯倫以連續126場高居歷史之最。吉爾吉斯亞歷山大賽後受訪表示，今晚球隊的狀態並不是最好，但他們做了很多努力才贏下比賽，自己仍然還需要繼續進步。

雷霆總教練達格諾（Mark Daigneault）盛讚吉爾吉斯亞歷山大的穩定性相當出色，「他在那些我看得見、而你們卻看不見的『隱形細節』中，保持著近乎嚴酷的自律，可能還有另外上百件連我也沒察覺到的細節，他也都處理得盡善盡美，他能成為今天這樣的球員絕非偶然，是他不斷地自我磨練，才把自己雕琢成如今的模樣。」

