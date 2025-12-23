自由電子報
MLB》經典賽前話題滿滿！大谷翔平將出席頒獎晚宴 有望與賈吉首度夢幻同框

2025/12/23 17:46

大谷翔平與賈吉。（資料照合成圖）大谷翔平與賈吉。（資料照合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平本季再度蟬聯國聯年度MVP，手握4座MVP大獎，根據《紐約郵報》記者普瑪（Mike Puma）指出，大谷翔平將會出席1月在紐約所舉辦的全美棒球記者協會（BBWAA）舉辦的晚宴，有望與美聯年度MVP洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）首度夢幻合體。

全美棒球記者協會晚宴是BBWAA每年都會舉辦的例行活動，凡是獲選為兩聯盟MVP、塞揚獎、新人王等年度獎項的得主都會受邀出席，今年將迎來第101屆，眾多球星齊聚一堂、共進晚餐。

大谷翔平在2019年拿下美聯新人王時，隔年首度出席全美棒球記者協會晚宴，2023年拿下生涯第2座美聯MVP，出席活動時全程以英語致詞。大谷翔平上季因洛杉磯野火不克出席晚宴，但仍透過視訊發表了近3分鐘的全英文演說，向球團、消防員和妻子真美子表達感謝之意。

根據《紐約郵報》記者普瑪指出，轉隊至金鶯的明星一壘手「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）與大都會投手霍姆斯（Clay Holmes）都將會出席晚宴，而賈吉與大谷也會參加，這是兩人首度在球場之外同框亮相。此外，除了大谷與賈吉之外，榮獲塞揚獎的海盜王牌史基斯（Paul Skenes），以及老虎塞揚左投史庫柏爾（Tarik Skubal），也都已經表態參加經典賽，這場晚宴上會擦出什麼樣的交流火花，也格外令人期待。

道奇「日本最強投」山本由伸在季後賽表現亮眼，勇奪年度最佳季後賽球員「貝比魯斯獎」（Babe Ruth Award），成為日本球員第一人，美國時間1月24日的晚宴上也會獲得表彰。

