運動部》攜手經濟部最高補助1200萬元 助運動產業創新商業模式

2025/12/23 17:41

運動部攜手經濟部協助運動產業創新商業模式。 （運動部提供）運動部攜手經濟部協助運動產業創新商業模式。 （運動部提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕運動部與經濟部商業發展署啟動跨部會合作，115年度經濟部商業發展署「服務業創新研發計畫（SIIR）」中首度增設「運動服務」專屬領域，鼓勵業者開發新服務與新技術，為民眾創造更多元運動服務體驗，進而達成提升全民參與運動目標。本次計畫最高提供1200萬元補助，即日起開放受理申請至115年1月30日止。

運動部指出，運動產業的升級關鍵在於如何運用創新思維來回應民眾「運動」需求，因此特別結合經濟部商業發展署成熟的審查與輔導體系，挹注運動產業專業政策資源，協助業者將創意落地轉化為實際營運成果。本次合作聚焦「智慧化」與「低碳化」雙軸心，引導企業應用AI技術、沉浸式體驗或綠色永續模式打造創新商業模式，提供更有趣、便利的運動服務體驗，大幅降低民眾參與運動門檻。例如過去曾有自行車業者打造一站式平台，車友能夠透過平台相約騎車、也能預約維修，技師也會在車主送廠保養時，計算好下次保養時間，透過平台提醒車主。運用數位科技既能提升服務品質，也能吸引更多人加入騎車的行列。

115年度SIIR計畫針對「運動服務領域」規劃了豐沛的補助資源，針對單一企業提出的「個別創新」類別，每案補助上限為200萬元；若採取跨域結盟的「合作創新」類別，補助上限提高至700萬元；針對具備國際市場潛力「國際化進階創新」類別，最高補助更可達1200萬元。運動部期望藉由實質經費支持，降低業者在研發初期的風險，激發產業內部自主創新動能，讓更多優質運動服務方案得以落地實現。

115年度SIIR計畫全面採線上申請作業，相關申請資訊及網址請上經濟部商業發展署「服務業創新研發計畫網站」（https://gcis.nat.gov.tw/neo-s/Web/Index.aspx）查詢。此次跨部會結盟不僅展現政府整合資源推動產業升級決心，更希望透過科技與服務的結合，翻轉大眾對運動的既有想像。

