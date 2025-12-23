NBA》勇士贏球卻爆內鬨！與主帥柯爾爆發激烈口角 嘴綠：破事難免

勇士明星前鋒「嘴綠」D.格林。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天在主場以120：97大勝魔術，但比賽期間卻發生激烈爭執，明星前鋒「嘴綠」D.格林（Draymond Green）與教練柯爾（Steve Kerr）在第三節爆發嚴重口角，D.格林直接提前離場，此役並未回歸。柯爾賽後受訪表示，球隊依舊需要這位冠軍成員。

當時勇士在第三節以66：71落後，發生失誤的D.格林槓上裁判，柯爾隨即叫了暫停，兩人在板凳區爆發口角，格林之後憤而離席走向休息室，雖然第四節有回到板凳上，但並沒有繼續上場。對此，柯爾表示：「我們確實吵了起來，他決定回更衣室冷靜一下，我就說這麼多，一切都是內部隱私。」柯爾也補充說道，即便D.格林回來了，他也不會打算讓他上場。

D.格林坦言，當時情緒失控了，我認為離開那裡是最好的決定，在這種情況下，我不覺得待在那會讓事情好轉，離開是最好的選擇，他也透露還沒有與柯爾聊過這件事，「我們共事很久了，有時候人與人相處久了會有種舒適感，一些破事就這麼發生了。我們會繼續前進。」

這場2連勝讓先前陷入低潮的勇士戰績重回15勝 15 敗、5成勝率。儘管這場口角搶走贏球的鎂光燈，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）仍試圖緩頰，雖然媒體的問題很負面，但他理解為什麼會這樣問，休息室裡播著音樂，大家正在享受勝利的滋味。

