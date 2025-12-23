石泉國小陳翊豐勇奪國際帆板雙冠 馬公市長黃健忠致贈金飯碗肯定持之以恆的實力與精神

馬公市長黃健忠致贈陳翊豐金飯碗，勉勵更上層樓。（馬公市公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市石泉國小6年級學生陳翊豐，代表中華台北隊參與國際帆板賽事，分別於2025粵港澳台帆板邀請賽及Techno293亞洲帆板錦標賽男子U13組項目中連續奪冠，成績亮眼，為國爭光。馬公市長黃健忠今（23）日前往石泉國小祝賀，致贈金飯碗與賀榜，表達鼓勵與肯定之意。

黃健忠表示，陳翊豐從小學3年級開始接觸帆板，無論酷暑寒風，幾乎天天下水練習，是少數真正能做到「風雨無阻」的孩子。他的成功不是偶然，而是長年累積與堅持的成果，這種自律與韌性，值得所有人學習。「他讓我們看見，夢想不是說出來的，而是做出來的。他是馬公的驕傲，更是許多學童勇敢追夢的榜樣。」

陳翊豐勇奪今年「2粵港澳台帆板邀請賽」、「Techno293亞洲帆板錦標賽」男子U13組冠軍，展現出超齡成熟的實戰能力。陳翊豐的母親王冰嫻指出，兒子自今年生日時即許願參賽，雖然年齡尚未符合青年奧運資格，但仍希望提前累積經驗。她感動地說：「當我看到他把中華台北國旗綁在帆板上回航的那一刻，真的非常驕傲，原來電視上看到的畫面，也能出現在自己孩子身上。」

黃健忠強調，市政團隊將持續本於職責，協助學子拓展視野、鼓勵多元探索，讓每位在馬公成長的孩子都能在適合自己的舞台上發光發熱。他也期許社會各界共同為下一代創造更多可能，陪伴更多孩子在風浪中穩穩向前。

陳翊豐超齡表現，成為澎湖奧運金牌奪牌希望。（馬公市公所提供）

