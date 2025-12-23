自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

石泉國小陳翊豐勇奪國際帆板雙冠 馬公市長黃健忠致贈金飯碗肯定持之以恆的實力與精神

2025/12/23 19:10

馬公市長黃健忠致贈陳翊豐金飯碗，勉勵更上層樓。（馬公市公所提供）馬公市長黃健忠致贈陳翊豐金飯碗，勉勵更上層樓。（馬公市公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市石泉國小6年級學生陳翊豐，代表中華台北隊參與國際帆板賽事，分別於2025粵港澳台帆板邀請賽及Techno293亞洲帆板錦標賽男子U13組項目中連續奪冠，成績亮眼，為國爭光。馬公市長黃健忠今（23）日前往石泉國小祝賀，致贈金飯碗與賀榜，表達鼓勵與肯定之意。

黃健忠表示，陳翊豐從小學3年級開始接觸帆板，無論酷暑寒風，幾乎天天下水練習，是少數真正能做到「風雨無阻」的孩子。他的成功不是偶然，而是長年累積與堅持的成果，這種自律與韌性，值得所有人學習。「他讓我們看見，夢想不是說出來的，而是做出來的。他是馬公的驕傲，更是許多學童勇敢追夢的榜樣。」

陳翊豐勇奪今年「2粵港澳台帆板邀請賽」、「Techno293亞洲帆板錦標賽」男子U13組冠軍，展現出超齡成熟的實戰能力。陳翊豐的母親王冰嫻指出，兒子自今年生日時即許願參賽，雖然年齡尚未符合青年奧運資格，但仍希望提前累積經驗。她感動地說：「當我看到他把中華台北國旗綁在帆板上回航的那一刻，真的非常驕傲，原來電視上看到的畫面，也能出現在自己孩子身上。」

黃健忠強調，市政團隊將持續本於職責，協助學子拓展視野、鼓勵多元探索，讓每位在馬公成長的孩子都能在適合自己的舞台上發光發熱。他也期許社會各界共同為下一代創造更多可能，陪伴更多孩子在風浪中穩穩向前。

陳翊豐超齡表現，成為澎湖奧運金牌奪牌希望。（馬公市公所提供）陳翊豐超齡表現，成為澎湖奧運金牌奪牌希望。（馬公市公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中