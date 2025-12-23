自由電子報
經典賽》擬出大谷二刀流使用說明書！ 井端監督祭出「超級車輪戰」

2025/12/23 19:59

大谷翔平。（資料照，法新社）大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平誓言率領日本武士隊力拚2連霸。日本隊監督井端弘和受訪時透露大谷經典賽二刀流的使用說明書，將採取豪華投手陣的「超級車輪戰策略」。

大谷翔平上屆經典賽展現強投豪打身手，帶領日本隊贏得冠軍，並獲選最有價值球員。大谷本屆雖然將代表日本再度出征，但能否投打二刀流仍是未知數，但井端監督已經規劃了大谷二刀流的使用方法，並不打算讓大聯盟先發投手群投長局數，剩餘局數由多名投手接力上陣，整體上會運作得更順暢，為了能撐到比賽末段，至少會善用3名先發型投手。

經典賽與大聯盟春訓撞期，此時是選手調整狀態的階段，因此，井端監督會尊重大聯盟的調整節奏，以相對保守的強度來安排出賽，「我打算設定的投球局數，比大聯盟提出的上限還要少一些，至於登板間隔，會依照球團的需求靈活調整。」

對於日本隊而言，與追求世界冠軍連霸同樣重要的是，將每位選手安全送回所屬球隊。無論是MLB球員或NPB球員，歷代代表隊監督都肩負著確保球員在代表隊期間不受傷、順利回到球隊的責任。井端監督的接力輪值計畫，不僅能降低各投手的受傷風險，也將為大谷以投手身份出賽提供有利條件。

