馬刺斑馬領軍挑戰衛冕軍雷霆拚7連勝、詹皇率湖人戰太陽 今日賽事預告與轉播

馬刺「法國怪物」溫班亞瑪將要領軍挑戰7連勝。（資料照，路透）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA今天有2場轉播，由聯盟龍頭雷霆在客場踢館馬刺，雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）昨日達成連續100場至少20分的壯舉，日前在NBA盃將進行4強淘汰賽不敵馬刺，SGA將率雪恥，馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）將要領軍挑戰7連勝。

請繼續往下閱讀...

另一場轉播是湖人出戰太陽，紫金軍團近日陷入傷兵潮，東契奇（Luka Doncic）因傷確定缺席，艾頓（Deandre Ayton）出賽存疑，八村壘和里維斯（Austin Reaves）因傷高掛免戰牌，40歲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）有可能只能獨挑大樑，力戰布克（Devin Booker）坐鎮的太陽。

NBA

09：30 雷霆 VS 馬刺 緯來精采、緯來育樂

10：00 湖人 VS 太陽 緯來體育

HBL男子預賽

15：00 松山高中 VS 三重商工

16：40 南湖高中 VS 錦和高中

18：20 東山高中 VS 南山高中

20：00 東泰高中 VS 光復高中

轉播：愛爾達體育1台

東亞超級聯賽

19:30 台北富邦勇士 VS 首爾SK騎士

轉播：緯來體育

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法