體育 棒球 學生棒球

城市盃青少棒》葉承豪壓制4局、飆2三壘安無用 重慶抗日失敗痛哭

2025/12/23 21:07

葉承豪。（台北市棒球協會提供）葉承豪。（台北市棒球協會提供）

〔體育中心／綜合報導〕2025年臺北城市盃青少年棒球邀請賽23日進入淘汰賽賽程，台北市重慶國中連兩戰遇到東瀛球隊，上午先以8：3擊敗和歌山，可惜最終4：8不敵東海，止步八強，賽後不少球員都落下男兒淚，內心遺憾溢於言表。

因應城市盃傳統，遇到國際賽事雙方會在賽前交換禮物，重慶國中今天送給東海的是充滿「台灣感性」的茄芷袋，裡面裝著傳統「藍白拖」。家鄉坐擁不少溫泉地的東海則是送上泡澡用品，兩邊都非常道地。

重慶國中今天送給東海的是充滿「台灣感性」的茄芷袋，裡面裝著傳統「藍白拖」。（台北市棒球協會提供）重慶國中今天送給東海的是充滿「台灣感性」的茄芷袋，裡面裝著傳統「藍白拖」。（台北市棒球協會提供）

重慶八強賽開局就展現地主優勢，葉承豪首局首打席首球就將球掃到左外野並跑出三壘安打，隨後吳紹宇又擊出一壘側「車布邊」三壘安打，連下2分，讓原本一臉疲憊的休息區突然充滿生氣。

不過預賽3場轟下30分的日本東海火力不容小覷，5局下半突破過去在U12亞洲少棒錦標賽拿下投手獎的「小李振昌」周震泉封鎖，岡田宗一郎安打後追成4：4平手，6局下今村虹輝、竹內龍翔接連敲出長打，單局灌進4分，揚長而去。

「每個人都很認真、有衝勁，以前的缺點這次都有很大的改進。雖然沒有達成奪冠目標，但這一趟城市盃還是很值得。」重慶總教練李清堂與教練團賽後鼓勵球員近20分鐘，才逐漸讓學生破涕為笑。

「日本球員真的很厲害，每個人的技術落差很小，給我們很大的壓力，連碰兩場是有點吃不消。」李清堂透露，其實這次兩名主力選手因病告假，不然還是有機會贏球，「雖然遇到意外狀況，但其他人都補得上來，這是最欣慰的地方。」

葉承豪今天展現投打守「三拍子」實力，單場繳出2支三壘安打不說，外野美技頻頻，甚至還先發主投4.2局，被敲6安打失2分，但表現越好哭越慘，賽後受訪時仍在哽咽，足見他對比賽的重視。

「今天有幫助到球隊，但就是還不夠，應該要更好。」葉承豪表示自己是人生第一次碰到日本對手，對他們的各種細節印象深刻，「跑壘、守備甚至是一些小事都很積極，我在投的時候也覺得他們很難纏，邊邊角角的球都可以打得很扎實。」

過去在少棒強權東園國小時的守備就已頗富盛名的葉承豪今年才八年級，已經可以獨挑大樑，「上了國中，很多訓練、球技都更細膩，基本動作也幾乎打掉重練，經過一點陣痛期，但我的個性就是只要別人比我好，我就要比他更好！」

葉承豪。（台北市棒球協會提供）葉承豪。（台北市棒球協會提供）

竹內龍翔。（台北市棒球協會提供）竹內龍翔。（台北市棒球協會提供）

