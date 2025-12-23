羽球》「恐安症」難解！年終賽衛冕夢碎痛哭 王祉怡：真的太累了

王祉怡。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕25歲中國女將王祉怡今年尋求世界羽聯（BWF）年終總決賽女單冠軍2連霸，但日前在冠軍戰以13：21、21：18、10：21不敵南韓世界球后安洗瑩，無緣衛冕。王祉怡難掩內心的失落，賽後受訪痛哭，但同時也盛讚安洗瑩的實力比其他選手高出一個層次。

王祉怡本季面對安洗瑩8戰全都敗北，其中7次都是在決賽輸球，生涯對戰安洗瑩為4勝16敗，堪稱是王祉怡的剋星，更有中國媒體和網友形容她患上「恐安症」。

請繼續往下閱讀...

「真的太累了，」王祉怡賽後受訪表示，第三局的時候很想去拚，但自己的體能和精力感覺已經跟不上大腦，整體節奏就掉下來了，安洗瑩的體能太好了，對手打了很多吊球，讓她體能消耗很大，自己已經竭盡所能去改變一些戰術，但還是追不上。

王祉怡盛讚安洗瑩，即便被許多選手反覆分析、研究，但每次站上球場，總是能展現出全新的東西，無論是穩定性、耐力、速度，還是比賽的掌控能力，她始終比其他選手高出一個層次。

王祉怡認為，自己在戰術上其實有成功的地方，也有值得肯定的地方，但當體能跟不上之後就完全被拉開，和安洗瑩的分差就越來越大。不過，今年的表現其實已經超出自己的預期，明年也會以奪金為目標繼續努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法