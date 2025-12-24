中國CPB》28名台灣球員參賽 有陳傑憲的哥哥、沒有曹錦輝

曹錦輝參加光復少棒OB對太巴塱少棒OB對抗賽。（資料照，記者花孟璟攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月進行立春聯賽，近期參賽4隊公布球員名單，先前傳出曹錦輝有機會赴中國發展，如今確定名單沒有他。

CPB各隊的前中職球員，包括上海正大龍內野手林益全、外野手巴奇達魯．妮卡兒，廈門海豚投手張喜凱、林詠翔、李嘉祥，福州海峽捕手郭峻偉、內野手黃勇傳，另外，統一獅隊長陳傑憲的哥哥陳傑霖，則是福州海峽內野手，陳傑霖長期在中國教球。

根據CPB原先規劃，初期各隊台港澳球員至少要有10人，外籍球員不設限，由於中國本土球員人數已足夠，因此，CPB取消「台港澳球員至少10人」的規定，台灣選手屬自由球員，各隊可自行接洽簽約。

以各隊簽約的台灣選手來看，廈門海豚有12人最多，福州海峽8人次之，上海正大龍6人，深圳藍襪2人最少，4隊總計28名台灣選手。

至於外界盛傳曹錦輝要打CPB聯賽則不在各隊球員名單，他在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，身分極為特殊，圈內人士透露，曹錦輝「問題大於話題」，因此暫時沒有球隊會簽他，至於未來還很難說。

