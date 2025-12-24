自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》不要岡本和真了？ 海盜9億簽下明星重砲破隊史紀錄

2025/12/24 07:18

歐赫恩2年約加盟海盜。（資料照）歐赫恩2年約加盟海盜。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕原先傳出想要網羅和製重砲岡本和真的海盜，今天傳出跟明星一壘手歐赫恩（Ryan O'Hearn）簽下2年2900萬美元（約新台幣9億）合約，休賽季持續強化戰力。

歐赫恩成為海盜自2016年的諾瓦（Ivan Nova）3年2600萬美元以來，首位簽下複數年合約的自由球員，同時也是球團給FA野手的史上最大合約，本筆簽約所創下的紀錄，顯示海盜在過去幾年的自由市場有多不活躍。

32歲的歐赫恩今年效力金鶯與教士，敲出17轟、63分打點，打擊三圍.281/.366/.437，他也是金鶯本季唯一入選明星賽的球員，同時也是生涯首度獲選，並在季中交易大限前被賣到教士。歐赫恩身為一名左打者，去年17轟有14轟是面對右投，但他對左投的攻擊指數比對右投更好（對左0.832、對右0.795），顯示他的打擊策略相當平衡。

根據《匹茲堡郵報》記者畢茲利（Colin Beazley）報導，傳出海盜隊對岡本和真有興趣，雙方甚至有過幾次線上會議。不過如今簽下歐赫恩，再補強角落野手的可能性便下滑。前陣子海盜剛透過與太空人、光芒的三方交易，順利網羅光芒明星二壘手洛爾（Brandon Lowe），今天再簽下歐赫恩，兩人都是左打砲手，大聯盟報導指出，海盜在今年認為內野右打太多，希望能補強一些左打，且自家主場的右外野對左打來說也很有利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中