MLB》不要岡本和真了？ 海盜9億簽下明星重砲破隊史紀錄

歐赫恩2年約加盟海盜。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕原先傳出想要網羅和製重砲岡本和真的海盜，今天傳出跟明星一壘手歐赫恩（Ryan O'Hearn）簽下2年2900萬美元（約新台幣9億）合約，休賽季持續強化戰力。

歐赫恩成為海盜自2016年的諾瓦（Ivan Nova）3年2600萬美元以來，首位簽下複數年合約的自由球員，同時也是球團給FA野手的史上最大合約，本筆簽約所創下的紀錄，顯示海盜在過去幾年的自由市場有多不活躍。

32歲的歐赫恩今年效力金鶯與教士，敲出17轟、63分打點，打擊三圍.281/.366/.437，他也是金鶯本季唯一入選明星賽的球員，同時也是生涯首度獲選，並在季中交易大限前被賣到教士。歐赫恩身為一名左打者，去年17轟有14轟是面對右投，但他對左投的攻擊指數比對右投更好（對左0.832、對右0.795），顯示他的打擊策略相當平衡。

根據《匹茲堡郵報》記者畢茲利（Colin Beazley）報導，傳出海盜隊對岡本和真有興趣，雙方甚至有過幾次線上會議。不過如今簽下歐赫恩，再補強角落野手的可能性便下滑。前陣子海盜剛透過與太空人、光芒的三方交易，順利網羅光芒明星二壘手洛爾（Brandon Lowe），今天再簽下歐赫恩，兩人都是左打砲手，大聯盟報導指出，海盜在今年認為內野右打太多，希望能補強一些左打，且自家主場的右外野對左打來說也很有利。

