自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》打擊蓄意操縱名單的「坦隊」！ 傳聯盟將研擬3大措施

2025/12/24 08:01

獨行俠狀元郎佛拉格（右）與七六人探花艾奇康。（資料照）獨行俠狀元郎佛拉格（右）與七六人探花艾奇康。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，NBA最近開始關注「坦克」行為（操縱名單刻意輸球來讓選秀順位提高），預計將會研擬數個避免球隊刻意輸球的措施。

報導提到三個構想，1是把選秀籤的保護限制在前4順位，或者是擴大到14順位，2是不再允許球隊連2年獲得前4順位籤，3則是在3月1日就把選秀樂透的順位固定。

這些構想由聯盟及球團高層提出，理論上能勸阻非季後賽球隊在賽季中讓先發球員休戰，並提供動力讓他們繼續爭取勝利，特別是在賽季末段。多位消息人士指出，尋求打擊坦隊的解決方案並非要針對正常使用球員的重建球隊，而是針對那些在賽季末段蓄意操縱名單，以獲取更高順位或觸發選秀保護範圍的球隊。

聯盟在上次修改抽籤規定是2019年，讓戰績最差的3支球隊有14%抽到狀元籤的機率，後續已經有3支球隊前5高狀元機率外獲得狀元籤，包含最近2年的老鷹（10→1）與獨行俠（11→1）。上個賽季七六人在最後37場比賽輸掉29場，並順利保住他們前6順位保護的首輪籤，最終以探花籤選下本季表現出色的菜鳥艾奇康（VJ Edgecombe）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中