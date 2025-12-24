NBA》打擊蓄意操縱名單的「坦隊」！ 傳聯盟將研擬3大措施

獨行俠狀元郎佛拉格（右）與七六人探花艾奇康。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，NBA最近開始關注「坦克」行為（操縱名單刻意輸球來讓選秀順位提高），預計將會研擬數個避免球隊刻意輸球的措施。

報導提到三個構想，1是把選秀籤的保護限制在前4順位，或者是擴大到14順位，2是不再允許球隊連2年獲得前4順位籤，3則是在3月1日就把選秀樂透的順位固定。

這些構想由聯盟及球團高層提出，理論上能勸阻非季後賽球隊在賽季中讓先發球員休戰，並提供動力讓他們繼續爭取勝利，特別是在賽季末段。多位消息人士指出，尋求打擊坦隊的解決方案並非要針對正常使用球員的重建球隊，而是針對那些在賽季末段蓄意操縱名單，以獲取更高順位或觸發選秀保護範圍的球隊。

聯盟在上次修改抽籤規定是2019年，讓戰績最差的3支球隊有14%抽到狀元籤的機率，後續已經有3支球隊前5高狀元機率外獲得狀元籤，包含最近2年的老鷹（10→1）與獨行俠（11→1）。上個賽季七六人在最後37場比賽輸掉29場，並順利保住他們前6順位保護的首輪籤，最終以探花籤選下本季表現出色的菜鳥艾奇康（VJ Edgecombe）。

