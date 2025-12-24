MLB》休賽季簽下的第3位遊騎兵牛棚！ 小熊網羅昔日勇士冠軍好手

韋伯1年約加盟小熊。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕休賽季尋求牛棚補強的小熊隊，在今天傳出以1年約簽下前勇士冠軍成員韋伯（Jacob Webb），合約中還包含2027賽季的球隊選擇權。

《The Athletic》報導指出，小熊與韋伯簽下的合約底薪為150萬美元，包含激勵獎金，若球隊執行第二年的選擇權，包含激勵獎金在內，韋伯可以拿到約250萬美元。

請繼續往下閱讀...

在簽下韋伯前，小熊已經用2年約網羅右投梅頓（Phil Maton），1年約簽下左手怪投米爾納（Hoby Milner），值得一提的是，上述三人上季最後都效力於遊騎兵。除了遊騎兵牛棚外，小熊也續籤自家左投瑟巴爾（Caleb Thielbar，1年約）與瑞伊（Colin Rea，小聯盟約）。

韋伯上季在遊騎兵出賽55場投66局，生涯防禦率2.99，標準化防禦率（ERA+）138，曾效力過勇士、天使、金鶯與遊騎兵，在2021年效力勇士時隨隊奪下世界大賽冠軍。韋伯的球路有95英哩左右的速球、85英哩左右的變速球與一顆82英哩的橫掃球，上個賽季他的速球被打擊率與被長打率分別只有1成86與2成89。

除了韋伯外，小熊也傳出用附帶春訓邀請的小聯盟約簽下資深捕手貝森寇特（Christian Bethancourt），將有望在凱利（Carson Kelly）、阿瑪雅（Miguel Amaya）與百大新秀第53名的巴列斯特羅斯（Moisés Ballesteros）等人後提供深度與經驗傳承。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法