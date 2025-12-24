經典賽》450億夢幻陣容！ 史上最強美國隊衝擊日本武士連霸偉業

哈波宣布加入經典賽美國隊，填上一壘防區空缺。（圖片取自X）

〔體育中心／綜合報導〕費城人明星強打哈波（Bryce Harper）在昨天宣布參戰第6屆世界棒球經典賽美國隊，填上球隊打線中最重要的一壘拼圖，組成超夢幻打線，成為日本武士連霸的最大阻礙。

原本美國隊陣容並沒有一壘手人選，隨著哈波的加入後正式填補這塊空缺，先發打線預計將會是一壘手哈波、二壘手圖榮（Brice Turang）、游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）、三壘手韓德森（Gunnar Henderson）、捕手羅里（Cal Raleigh），外野三人則為本屆美國隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）、卡洛爾（Corbin Carroll）與阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），指定打擊史瓦伯（Kyle Schwarber），替補還有明星捕手史密斯（Will Smith）。

請繼續往下閱讀...

除了野手陣容外，投手陣容也堪稱史上最豪華，包含兩位新科塞揚名投史庫柏爾（Tarik Skubal）、史基斯（Paul Skenes）還有韋伯（Logan Webb）、萊恩（Joe Ryan）、麥克萊恩（Nolan McLean）、霍姆斯（Clay Holmes）、波伊德（Matthew Boyd）、惠特洛克（Garrett Whitlock）、賈克斯（Griffin Jax）、克里文傑（Garrett Cleavinger）、貝納（David Bednar）、米勒（Mason Miller）等人，總薪資高達14億3067萬美元（約新台幣450億），誓言搶回自2017年來隊史第二座冠軍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法