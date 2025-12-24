自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

經典賽》450億夢幻陣容！ 史上最強美國隊衝擊日本武士連霸偉業

2025/12/24 09:44

哈波宣布加入經典賽美國隊，填上一壘防區空缺。（圖片取自X）哈波宣布加入經典賽美國隊，填上一壘防區空缺。（圖片取自X）

〔體育中心／綜合報導〕費城人明星強打哈波（Bryce Harper）在昨天宣布參戰第6屆世界棒球經典賽美國隊，填上球隊打線中最重要的一壘拼圖，組成超夢幻打線，成為日本武士連霸的最大阻礙。

原本美國隊陣容並沒有一壘手人選，隨著哈波的加入後正式填補這塊空缺，先發打線預計將會是一壘手哈波、二壘手圖榮（Brice Turang）、游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）、三壘手韓德森（Gunnar Henderson）、捕手羅里（Cal Raleigh），外野三人則為本屆美國隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）、卡洛爾（Corbin Carroll）與阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），指定打擊史瓦伯（Kyle Schwarber），替補還有明星捕手史密斯（Will Smith）。

除了野手陣容外，投手陣容也堪稱史上最豪華，包含兩位新科塞揚名投史庫柏爾（Tarik Skubal）、史基斯（Paul Skenes）還有韋伯（Logan Webb）、萊恩（Joe Ryan）、麥克萊恩（Nolan McLean）、霍姆斯（Clay Holmes）、波伊德（Matthew Boyd）、惠特洛克（Garrett Whitlock）、賈克斯（Griffin Jax）、克里文傑（Garrett Cleavinger）、貝納（David Bednar）、米勒（Mason Miller）等人，總薪資高達14億3067萬美元（約新台幣450億），誓言搶回自2017年來隊史第二座冠軍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中